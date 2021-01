പട്ടികവിഭാഗ അതിക്രമ കേസുകൾ; കുറ്റപത്രം ഡിഐജിയുടെ അനുമതിക്കുശേഷം മാത്രം

പാലക്കാട്∙ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമ കേസുകളിൽ കുറ്റപത്രം ഇനിമുതൽ ഡിഐജി പരിശേ‍ാധിച്ച് അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ കേ‍ാടതിയിൽ നൽകൂ. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യ‍േ‍ാഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് കേ‍ാടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പേ‍ാൾ ചെയ്യുന്നത്. ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ പുതിയ തീരുമാനമനുസരിച്ച് പേ‍ാക്സേ‍ാ കേസുകളുടെ കുറ്റപത്രം തയാറാക്കുന്ന സമാനരീതിയിലാണ് ഇതിന്റെയും നടപടിക്രമം. കുറ്റപത്രം എസ്പി പരിശേ‍ാധിച്ചശേഷം ഡിഐജിക്ക് നൽകും.



കുറ്റപത്രത്തിൽ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ അതു പരിഹരിച്ച് കേ‍ാടതിയിൽ നൽകാനാണ് ഈ സംവിധാനം. നിലവിൽ ജില്ലാതലത്തിൽ നടക്കുന്ന കേസ് അവലേ‍ാകനയേ‍ാഗങ്ങൾ വഴിപാടാകുന്നുവെന്ന പരാതിയെത്തുടർന്ന്, ഇനി അഡീഷനൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലേ‍ാകന റിപ്പേ‍ാർട്ട് എസ്പിക്ക് നൽകണം. കുറ്റപത്രം 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേ‍ാടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും ഡിജിപി ലേ‍ാക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദേശം നൽകി.



വിചാരണസമയത്ത് പ്രേ‍ാസിക്യൂഷനെ സഹായിക്കാൻ അന്വേഷണസംഘത്തിലെ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥനെ നിയമിക്കും. പ്രതികൾ വിട്ടയയ്ക്കപ്പെടുന്ന കേസുകൾ ഡിഐജിതലത്തിൽ വിലയിരുത്തി അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കേസുകളിൽ പലതിലും പ്രതിഭാഗം സാക്ഷികളെയും പരാതിക്കാരെയും സ്വാധീനിച്ച് കേസ് ഒത്തുതീർക്കുന്നതായി വ്യാപകമായ പരാതിയുണ്ട്.



മുൻവിധിയേ‍ാടെ‌ പെരുമാറരുത്



∙ അതിക്രമങ്ങൾ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ അതിക്രമ(നിരേ‍ാധന) നിയമത്തിനുകീഴിൽ വരുന്നതാണ് എന്നു പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബേ‍ാധ്യമായാൽ ഉടൻ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണം.



∙ ഇന്ത്യൻശിക്ഷാ നിയമനുസരിച്ചുളള പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകളും കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

∙ പരാതിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ അവരെ കൃത്യമായി അറിയിക്കണം.

∙ പരാതിക്കാരന്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക നില വ്യക്തമായി മനസിലാക്കി വേണം നടപടികൾ.

∙ അന്വേഷണ സമയത്ത് പരാതിക്കാർക്കാവശ്യമായ നിയമസഹായത്തിന് ലീഗൽ സർവീസസ് അതേ‍ാറിറ്റിയുടെ സഹായം തേ‍ടാം.

∙ സ്ഥലമഹസർ തയാറാക്കൽ, തെളിവു ശേഖരണം എന്നിവയ്ക്ക് ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണം. .

English Summary : Charge sheets of SC/ST violence cases will be given to court only after consent from DIG