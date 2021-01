ഭണ്ഡ (യുപി) ∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്നു ആൺകുട്ടികൾ ഏഴു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഭണ്ഡയിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം.

12നും 14നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഏഴുവയസ്സുകാരിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും പീ‍ഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഗിർവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ അർജുൻ സിങ് പറ‍ഞ്ഞു. എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൊലീസ് ഒരു കുട്ടിയെ പിടികൂടി.

English Summary: Seven-year-old girl sexually harassed by three juveniles in UP's Banda: Police