ബൈഡന്റെ വരവിൽ ഉണർന്ന് ലോകവിപണി; ലാഭമെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ വിപണി, ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷ

കൊച്ചി∙ കുതിപ്പിന്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളും, കൺസോളിഡേഷന്റെ അര ദിവസവും, വീഴ്ചയുടെ ഒന്നര ദിവസവും! കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം. ബൈഡന്റെ സുഗമമായ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പദ കൈമാറ്റത്തിന്റെയും പുത്തൻ ഉത്തേജന പാക്കേജ് സൂചനകളുടെയും പിൻബലത്തിൽ മുന്നേറിയ രാജ്യാന്തര വിപണിയും, മികച്ച പാദഫലങ്ങളും ചേർന്ന് സെൻസെക്സിനെ 50000 പോയിന്റിലെത്തിച്ച്‌ റെക്കോർഡിട്ടു.

എന്നിരുന്നാലും ലോക വിപണിക്കു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയും ലാഭമെടുക്കലിന് തുനിഞ്ഞത് സൂചികകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച നഷ്ടത്തിൽ അവസാനിച്ച ഏഷ്യൻ വിപണികൾക്കു പിന്നാലെ യൂറോപ്യൻ വിപണികളുടെ ഗാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിങ്ങും ആഭ്യന്തര ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം രാജ്യാന്തര ഫണ്ടുകളും വിൽപനക്കാരായതും റിലയൻസിന്റെ റിസൾട്ടിന്മേലുള്ള ആശങ്കയും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ലാഭമെടുക്കലിന് ആക്കം കൂട്ടി. ഇതോടെ സൂചികകളിലെ തിരുത്തലിന്റെ ആഴവും കൂടി. ഓഹരി വിപണിയുടെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ബഡ്ഡിങ് പോർട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ.

നിഫ്റ്റി 14200 പോയിന്റിനും 14700 പോയിന്റിനുമിടയിൽ കുടുങ്ങുന്ന ‘റേഞ്ച് ബൗണ്ട്’ കാഴ്ചകൾക്കാണ് ബജറ്റ് വരെ സാധ്യതയെന്ന് കരുതുന്നു. 14000 പോയിന്റിലെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിഫ്റ്റി 13650 വരെ പോലും വീണേക്കാം. എന്നാൽ ബജറ്റിന് മുന്നേയുള്ള ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഏതു വീഴ്ചയും അവസരമാണ്. റിലയൻസിന്റെ മികച്ച ഫലവും മികച്ച അമേരിക്കൻ ‘മാനുഫാക്ചറിങ്’ കണക്കുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ നേട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഏഷ്യൻ വിപണികളും ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകളും തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ത്യൻ വിപണിയുടെ പാത മാറ്റിക്കുറിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.



രാജ്യാന്തര പ്രതീക്ഷകൾ

യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ വരാനുണ്ടെന്നതും ബൈഡന്റെ സ്റ്റിമുലസ് പ്രഖ്യാപനം അധികം വൈകില്ല എന്നതും മോശം ജോബ് ഡേറ്റ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കിയേക്കുമെന്നതും 2000 ഡോളർ വീതം ഓരോ അമേരിക്കൻ പോക്കറ്റുകളിലും എത്തിക്കുമെന്ന ബൈഡന്റെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രഖ്യാപനവും ലോക വിപണിക്കനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ ഐബിഎമ്മിന്റെയും ഇന്റലിന്റെയും മോശം ഫലങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ ഇക്കണോമിക് റീ ഓപ്പണിങ് ഇനിയും വൈകുമെന്നതും ലോകവിപണിയുടെ കൂടി ആശങ്കകളാണ്.



ജനുവരിയിൽ ഇതുവരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഉൽപാദനക്കണക്കുകൾ മികച്ച ഭവന വിൽപനയുടെ പിൻബലത്തിൽ 13.5 വർഷത്തെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണെന്നത് ദീർഘകാല സാധ്യതകളുടെ സൂചനയാണെന്ന് വിപണി കരുതുന്നു. അമേരിക്കൻ ഉത്തേജക പാക്കേജിലൂടെയെത്തുന്ന പണം മുൻപെന്ന പോലെ ഇത്തവണയും വിപണിലിയിലിറങ്ങുമെന്നും ആമസോൺ വഴി ആപ്പിളിന്റെയും മറ്റും അക്കൗണ്ടിലെത്തുന്നതും തന്നെയാണ് ലോക വിപണിയുടെ ഏറ്റവുമടുത്ത വലിയ അവസരം. കൂടുതൽ ഭവന വിൽപനകൾ ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞതും ഇക്കണോമിക്ക് അനുകൂലമാണ്.



ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾ



∙ മൂന്നാംപാദ ഫലങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലിത് ബജറ്റ് സാധ്യതകളുടെ കൂടി കാലമാണ് മികച്ച റിസൾട്ടുകളുണ്ടാക്കിയ സെക്ടറുകൾക്കും ഓഹരികൾക്കുമൊപ്പം ബജറ്റിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഓഹരികളും സെക്ടറുകളും കൂടി പോർട്ഫോളിയോകളിൽ ഈയാഴ്ച തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

∙ ഇൻകം സ്ലാബുകൾ ഉയർത്തുന്നതിനൊപ്പം സ്ലാബ് റേറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാമെന്നത് കൺസ്യൂമർ, റീട്ടെയ്‍ൽ, ഓട്ടോ സെക്ടറുകൾക്ക് അനുകൂലമാണ്.

∙ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പിഎൽഐ സ്കീമിനു പുറമെ കൂടുതൽ ഫണ്ടും നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും ചൈനയോടു മത്സരിക്കാനാവശ്യമായ കരുത്തു നേടാനാവശ്യമായ മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും ഉൽപാദക മേഖലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം ഉയർത്തുന്നതും അനുകൂലമാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹാർഡ്‌വെയർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ടയർ, ഓട്ടോ, മെറ്റൽ ഓഹരികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്.

∙ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഉയർന്നേക്കാവുന്നത് വിപണിക്കനുകൂലമല്ല. ബാങ്ക് റീ കാപിറ്റലൈസേഷൻ സാധ്യതകൾ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾക്ക് ഓഹരി വിൽപനയ്ക്കൊപ്പം കൂടുതൽ സാധ്യത നൽകുന്നു.



∙ ബാഡ് ബാങ്ക് ആശയം ചില പൊതു മേഖല ബാങ്കുകളെ മോശമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

∙ ബജറ്റിൽ ഫാർമ മേഖലക്കായി പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗവേഷണ പിന്തുണയാവും ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുക. ബജറ്റ് മുന്നിൽ കണ്ട് ഗവേഷണാധിഷ്ഠിത ഫാർമ കമ്പനികൾ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം.

∙ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാർഷികോപകരണ, ട്രാക്ടർ, ഫെർട്ടിലൈസർ, കീടനാശിനി, വിത്തുൽപാദക ഓഹരികൾക്കു മുന്നേറ്റം നൽകും.

∙ പുതിയ മെഗാ ഇൻഫ്രാ പ്രൊജക്ടുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇൻഫ്രാ, സിമന്റ്, സ്റ്റീൽ, പെയിന്റ്, സാനിറ്ററി, ടൈൽ ഓഹരികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്.

∙ സ്റ്റീൽ, സിമന്റ് സെക്ടറുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാർട്ടൽ സമ്പ്രദായം പരിഗണിച്ച് വില നിയന്ത്രണമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി പുതിയ നിയമ നിർമാണവും റെഗുലേറ്ററി സ്ഥാപനവും വന്നേക്കാവുന്നത് ഇരു സെക്ടറുകളുടെയും ലാഭത്തിൽ കുറവു വരുത്തിയേക്കാം.

∙ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലക്ഷ്യംവച്ചു ലോണുകളിന്മേൽ പലിശയിളവുകളും മഹാരാഷ്ട്ര മോഡൽ സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി ഇളവുകളും വിപണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഭവന നിർമാണ, ഭാവന വായ്പ ഓഹരികൾ പരിഗണിക്കുക.

∙ പുതിയ സ്ക്രാപ്പേജ് നയങ്ങളും ഇവി നയങ്ങളും ഓട്ടോ മേഖലക്ക് അനുകൂലമാകും.

∙ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർധന ടയർ, ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലക്ക് പ്രത്യേക ഉണർവ് നൽകും.

∙ പഞ്ചസാര, ബസ്മതി ഓഹരികളും ശ്രദ്ധിക്കുക. കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹനം പരിഗണയിലാണ്.

റിലയൻസും റിസൾട്ടുകളും



റിലയൻസിന്റെ തരക്കേടില്ലാത്ത റിസൾട്ട് വിപണിക്കനുകൂലമാണ്. കമ്പനിയുടെ കട ബാധ്യതയിൽ വർധനവുണ്ടായപ്പോഴും ജിയോയുടെയും (15.5%), കെമിക്കൽ ബിസിനസിന്റെയും (10%), റീട്ടെയ്‍ലിന്റെ മികച്ച മാർജിന്റെയും പിൻബലത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 12.6% വർധനവോടെ 13011 കോടിയായി ഉയർന്നു. ഓഹരി മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അൾട്രാ ടെക് സിമന്റ്, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്റ്റീൽ, ജിയോ മുതലായവയുടെ മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ നാളെ സിമന്റ്, മെറ്റൽ, ടെലികോം സെക്ടറുകൾക്കു മുന്നേറ്റം നൽകും. വരുന്ന വാരം നടക്കുന്ന പ്രധാന ഫലപ്രഖ്യാപനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ, മാരുതി, ടാറ്റ മോട്ടോർസ്, എൽ ആൻഡ് ടി, കൊട്ടക് മഹിന്ദ്ര ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക്, കാനറ ബാങ്ക്, യൂക്കോ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, എയു ബാങ്ക്, യൂണിയൻ ബാങ്ക്, ആർബിഎൽ ബാങ്ക്, മുത്തൂറ്റ് ഫൈനാൻസ്, ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ, പിഎൻബി ഹൗസിങ്, എം ആൻഡ് എം ഫൈനാൻസ്,

എച്ച് ജി ഇൻഫ്രാ, ഇന്ത്യ സിമന്റ്, ഡോക്ടർ റെഡ്‌ഡീസ്‌, സൺ ഫാർമ, ലുപിൻ, ആരതി ഡ്രഗ്സ്, അലെംബിക്, ഗ്രാന്യൂൾസ്, ലോറസ് ലാബ്സ്, നവിൻ ഫ്ലോറിൻ, ബന്നാരി അമ്മൻ ഷുഗർ, ഇമാമി ലിമിറ്റഡ്, മാരിക്കോ, ടാറ്റ കോഫി, കോൾഗേറ്റ്, ഗ്രീൻ പാനൽ ഇൻഡസ്ട്രിസ്, ജെകെ പേപ്പർ, ലക്ഷ്മി മെഷീൻ, നാം ഇന്ത്യ, യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടാറ്റ കെമിക്കൽ, യുബിഎൽ, യുപിഎൽ, ടിവിഎസ്, ഇൻഡിഗോ, ടെക് മഹീന്ദ്ര, കെപിഐടി ടെക്ക്, കോഫോർജ്, പിഡിലിറ്റ്, ഓറിയന്റ് ബെൽ, ടീം ലീസ്, സിപ്ല, ഡാബർ, ഡിഎൽഎഫ്, ഐഒസി, ജെകെ ലക്ഷ്മി, ആംബർ മുതലായ ഓഹരികളും അടുത്ത വാരം പാദഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇമെയിൽ: buddingportfolios@gmail.com വാട്സാപ്: 8606666722

Disclaimer : ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നഷ്ടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായ സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലേഖകൻ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിക്ഷേപ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക.



English Summary: Hopes of new US stimulus, liquidity drive up markets