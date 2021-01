കുട്ടികളില്ല, പ്രശ്നം ഭർത്താവിന്, കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ വീട്ടുകാർ; പോരാട്ടം വിജയിച്ച് യുവതി

ചെന്നൈ ∙ ഭർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വിവാഹത്തെ എതിർത്തതിനു ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ യുവതിയെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ഭർതൃവീട്ടുകാരുടെ ശ്രമം. മലയാളി അഭിഭാഷകന്റെ സഹായത്തോടെ യുവതി നിയമപോരാട്ടം നടത്തി വിജയിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്കെതിരെയാണു ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും ചേർന്നു 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകീർത്തിക്കേസ് നൽകിയത്.

യുവതിയുടെ വാദം ശരിവച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ പാലക്കാട് സ്വദേശി എൻ.സുദർശനാണു യുവതിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായത്. ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ യുവതിയും തഞ്ചാവൂർ സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകനും പ്രണയിച്ചു വിവാഹം ചെയ്തവരാണ്. ഭർതൃ പിതാവ് റിട്ട. ഇൻസ്പെക്ടറും സഹോദരി ജില്ലാ ജഡ്ജിയുമാണ്.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാൽ ഭർതൃവീട്ടുകാർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതു പതിവായി. കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ടു മടുത്ത യുവതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഭർത്താവിനൊപ്പം മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയായി. ഭാര്യയ്ക്കല്ല, ഭർത്താവിനാണു പ്രശ്നമെന്നു പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ, വീട്ടുകാർ പിന്നെയും യുവതിയെ മാനസ്സികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്നു.

ഒടുവിൽ പ്രതികരിച്ചതോടെ യുവതിയെ വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ചെന്നൈ കുടുംബ കോടതിയിൽ വിവാഹമോചന അപേക്ഷ നൽകിയ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനൊരുങ്ങി. ഇതറിഞ്ഞ ഭാര്യ, തന്റെ അനുഭവം വിവരിച്ചു ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാറിനു കത്തെഴുതി. കത്ത് റിട്ട് ഹർജിയായി പരിഗണിക്കണമെന്നു അഭ്യർഥിച്ചു. രണ്ടാം വിവാഹം തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുവതി കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഭർത്താവിന്റെ തഞ്ചാവൂരിലെ ബന്ധുക്കൾക്കും അയച്ചു.

ഇതിനു പിന്നാലെ, തെറ്റായ ആരോപണമുന്നയിച്ച് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതിനു 50 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഭർത്താവ് നോട്ടിസ് അയച്ചു. സെയ്ദാപേട്ട് കോടതിയിൽ അപകീർത്തിക്കേസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സുദർശൻ യുവതിക്കു വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച കോടതി അപകീർത്തിക്കേസ് റദ്ദാക്കി.

English Summary: Husband's family tried to trap wife in fake case