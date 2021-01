ബസിനും ഓൺലൈൻ ടാക്സി മോഡൽ; കെഎസ്ആർടിസി ഇതുപോലെ മതിയോ?

കൊച്ചി ∙ പൊതു ഗതാഗതത്തിലേക്കു ടെക്നോളജി കടന്നുവരുന്നു, നമ്മുടെ യാത്രകൾ സമൂലമായി മാറും. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടുക കെഎസ്ആർടിസി ആയിരിക്കും. പിന്നിലാവാതിരിക്കാൻ മുന്നേ ഒാടുകയാണു ചെയ്യേണ്ടത്. നഷ്ടത്തിൽനിന്നു നഷ്ടത്തിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തുന്ന കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഇതൊരു സുവർണാവസരമാണ്. പരിഷ്കാരങ്ങളോടു മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കാതിരിക്കുക. റൈഡർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയാറാക്കി, ആധുനിക രീതിയിൽ സർവീസ് ക്രമപ്പെടുത്തി ലാഭത്തിന്റെ വഴിയിൽ സർവീസ് നടത്താം.

മുഖം തിരിച്ചുനിൽക്കാനാണു പരിപാടിയെങ്കിൽ ഉൗബർ വരും. ബുദ്ധിയുള്ള നാലു ചെറുപ്പക്കാർ വിചാരിച്ചാലും മതി. തലങ്ങും വിലങ്ങും ഒാടാതെ കിടക്കുന്ന, പത്തോ പതിനഞ്ചോ എസി ബസുകൾ കൂട്ടിയിണക്കി, ആളെക്കയറ്റി ഒാട്ടം തുടങ്ങും. അവരെ തല്ലിയൊതുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ നട്ടെല്ലൊടിയും. ലാഭംകിട്ടുന്ന ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ആദ്യം നഷ്ടത്തിലാവും. ലോക്കൽ സർവീസുകളും ഇല്ലാതാവും. കെഎസ്ആർടിസി പൂട്ടും, ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത ഏതാനും തൊഴിലാളികൾ മാത്രം ശേഷിക്കും. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾത്തന്നെ കെഎസ്ആർടിസി നട്ടെല്ലുയർത്തി നിന്നാൽ, ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരില്ല.



∙ ഉൗബർ വന്ന വഴി



ഏതാനും വർഷം മുൻപ് ഉൗബറും ഒലെയും നഗരങ്ങളിൽ ടാക്സി മേഖലയിലേക്കു കടന്നുവന്നതു പോലെ ബസ് മേഖലയിലേക്കും ടെക്നോളജി കടന്നുവരികയാണ്. ഒരു നിയമ പിൻബലവും ഇല്ലാതെയാണു ടാക്സി മേഖലയിൽ ഓൺലൈൻ വാഹനങ്ങൾ ഒാടിയത്. വെറും ടെക്നോളജി മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന്, ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ടാക്സികളെയും കാറുകളെയും കൂട്ടിയിണക്കി, അവരെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ധനമടിപ്പിച്ച്, ഇൻഷുറൻസ് എടുപ്പിച്ചു സർവീസ് നടത്തി.

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച്, കോടതികളിൽനിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവുകൾ നേടി. ആളില്ലാതെ കിടന്ന ടാക്സി കാറുകൾക്കു യാത്രക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തത്. പാവപ്പെട്ട ടാക്സിക്കാർക്കു ലഭിക്കേണ്ട ടാക്സി ചാ‍ർജിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് അവർ കമ്മിഷനായി കൊണ്ടുപോയി. ഒരു രൂപപോലും സർക്കാരിനു നികുതി നൽകിയില്ല. ലാഭത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് യാത്രക്കാർക്കു നൽകി.

റിട്ടേൺ വരുന്ന ടാക്സിയിലും ആളെക്കയറ്റി അധിക വരുമാനമുണ്ടാക്കി. ഏതാനും വർഷം മുൻപു നാം അദ്ഭുതത്തോടെ അറിഞ്ഞ, ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മനഃപാഠമായ ഒാൺലൈൻ ടാക്സി ടെക്നോളജിയാണിത്. നിങ്ങൾ എവിടെയിരുന്നാലും ഉൗബർ അവിടെ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നതോടെ, മുൻകൂട്ടി ബുക്കുചെയ്യേണ്ട ടാക്സി കാറുകളും ഡ്രൈവർമാരും ഇല്ലാതായി.

സ്റ്റാൻഡിൽ വാഹനം ഇല്ലാത്തതു മൂലം യാത്ര വൈകിയ സാഹചര്യം ഇല്ലാതായി. പക്ഷേ, മാനത്തു മഴക്കാർ വരുമ്പോഴേക്കും ടാക്സി ചാർജ് കൂടുന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. ബോണസ് പോയന്റുകളും ഓഫറുകളും വന്നു. അങ്ങനെയങ്ങനെ, ടാക്സിയെന്നാൽ ഉൗബറും ഒലെയും മാത്രമായി.



∙ നിയമ പിൻബലത്തോടെ ബസ് സർവീസിലേക്ക്



ടാക്സിയിൽ നടന്ന വിപ്ലവം ബസ് മേഖലയിലേക്കും വരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ ഉൗബർ താൽപര്യം അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ് മെട്രോകളുമായി സഹകരിച്ച് അതിന്റെ സാംപിൾ തുടങ്ങി. ഇൗജിപ്ത്, ഉക്രൈൻ, മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വിജയകരമായി നടത്തുന്നു.



ടാക്സി മേഖലയിലേതു പോലെയല്ല, നിയമ പിൻബലത്തോടെയാണ് ഒാൺലൈൻ ബസ് സർവീസ്. പുതിയ മോട്ടർവാഹന നിയമത്തിൽ 93–ാം വകുപ്പിൽ 36–ാം ഭേദഗതിയായി കേന്ദ്രസർക്കാർ അഗ്രഗേറ്റർ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അഗ്രഗേറ്റർ എന്നാൽ ഉൗബർ, ഒലെ പോലുള്ള സംഘടകൻ. സംഘാടകനു പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതിയുണ്ട്. അതിനുള്ള ലൈസൻസും വ്യവസ്ഥകളും നിർദേശങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു തീരുമാനിക്കാം.

മാർഗ നിർദേശം കേന്ദ്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രം നൽകിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ കേരളത്തിനു വേണമെങ്കിൽ കടുകട്ടിയാക്കാം. ഇളവു നൽകാം. കെഎസ്ആർടിസിയെയും സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അഗ്രിഗേറ്റർ ലൈസൻസ് നൽകില്ലെന്നു പറയാനാവില്ല.



ഒാട്ടമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ ബസുകൾ ചേർത്ത്, ഒരു റൈഡർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ കൊച്ചി– തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ സർവീസിനിറങ്ങിയാൽ ഏതു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തടയും, ശിക്ഷിക്കും? കാരണം, പുതിയ കേന്ദ്ര നിയമത്തിൽ അതിന് അനുമതിയുണ്ട്. തടയണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം അതിനു ചട്ടമുണ്ടാക്കണം. അതില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അഗ്രിഗേറ്റർക്കു സർവീസ് തുടരാം, ലൈസൻസ് ഇനത്തിൽ കേരളത്തിനു ലഭിക്കേണ്ട ഫീസ് നഷ്ടമാവും.



∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ എങ്ങനെ?



യാത്രചെയ്യാൻ പൊതു ഗതാഗതം ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ 50 ശതമാനത്തിനു താഴെയാണ്. ഒാരോ വർഷവും ഇതു കുറഞ്ഞുവരുന്നു. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കൂടുന്നു. ഗതാഗതത്തിരക്ക്, മലിനീകരണം, അപകടങ്ങൾ ഉയരുന്നു.



പൊതു ഗതാഗതം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല, സൗകര്യങ്ങളും കൃത്യതയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണു ആളുകൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലേക്കു മാറുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ ബസുണ്ട്. അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ജീവനക്കാരുണ്ട്. സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ മനസിൽ പതിഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് നെയിമുണ്ട്. പുതിയ പരിചയപ്പെടുത്തൽ വേണ്ട.



ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ യാത്രക്കാർക്കു മാന്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക. ബസ് എപ്പോൾ വരും, എത്തേണ്ടിടത്ത് എപ്പോൾ എത്തും എന്നതു യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കുക. യാത്രക്കാരോടു മാന്യമായി പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഇത്രയുമായാൽ കെഎസ്ആർടിസിക്കു പുതിയ രീതിയിലേക്കു മാറാം.



ഇനി വേണ്ടതു റൈഡർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പുതിയത് വികസിപ്പിക്കുകയോ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഒാരോ റൂട്ടിലുമുള്ള ബസുകൾ, സമയം, റൂട്ട്, എത്തുന്ന സമയം, സീറ്റിന്റെ ലഭ്യത ഇതൊക്കെ ആപ്പിൽ അറിയാം. ടിക്കറ്റ് വേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപേ ആപ്പിൽ കയറി ബസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അവസാന നിമിഷം സീറ്റ് ചോദിക്കുന്നവരോട് കൂടുതൽ തുക വാങ്ങാം.

രാവിലെ 9നു കോഴിക്കോട്നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകാൻ 70 ആളുടെ അന്വേഷണം വന്നെന്നു കരുതുക. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇൗ സമയത്തു 50 സീറ്റുള്ള ഒരു ബസ് മാത്രമാണ് സർവീസ്. 60 പേർ ഇൗ ബസിൽ ഇടിച്ചുകയറും. 10 പേർ മറ്റു മാർഗം തേടും. എന്നാൽ ആപ്പ് വരുന്നതോടെ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഒരേ സമയം 2 ബസ് ഇടാം.



രണ്ടാമത്തെ ബസിൽ ശേഷിക്കുന്ന 20 പേരെ കയറ്റി, തൃശൂർ വരെ കോഴിക്കോടുനിന്നു തൃശൂർക്കുള്ള 20 പേരെ കയറ്റി, തൃശൂരിൽ നിന്നു 20 പേർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സീറ്റ് ഉറപ്പുനൽകാം. ഇതെല്ലാം അപ്പ് ചെയ്തുകൊള്ളും. ഫോണിന്റെ തലയ്ക്കൽ ആരും വേണ്ട. അതല്ലെങ്കിൽ 10 നു പോകുന്ന ബസിൽ സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക്, 9നു പോകുന്ന ബസിൽ 20 സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ടെന്നു സന്ദേശം നൽകാം. അങ്ങനെയും സീറ്റ് നിറയ്ക്കാം.



എല്ലാ ദിവസവും ഇതേ സമയത്തു കോഴിക്കോടുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആളു കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി കൂടുതൽ ബസ് ഇടാം. ബസ് കുറവെങ്കിൽ, ആളുകൾ കുറവുള്ള ആലുവയിൽനിന്നു കോഴിക്കോട്ടേക്കു ബസ് കൊണ്ടുവന്ന്, അതിന്റെ മടക്കയാത്രയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അധികമുള്ള ആളെക്കയറ്റി, ആലുവയിൽനിന്ന് അവർക്ക് തുടർ യാത്രയൊരുക്കാം.



∙ യാത്രക്കാരന്റെ സമയത്തു സർവീസ്



കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ഒരു സമയം, ജീവനക്കാർക്കു വേറൊരു സമയം– ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ബസ് ഒാടുന്നത്. ആപ്പ് വന്നാൽ യാത്രക്കാരന്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു ബസ് ഒടിക്കേണ്ടിവരും. പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയുടെ ദിവസം ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കു വൻ ഡിമാൻഡുണ്ടായാൽ, ബസ് കമ്പനിക്ക് അതു നേരത്തേ അറിയാനാവും. അതനുസരിച്ചു കൂടുതൽ ബസ് ഓടിക്കാം.

യാത്രക്കാർക്കും സൗകര്യം, സർവീസ് നടത്തിപ്പുകാരനും ലാഭം. പരീക്ഷ എഴുതാൽ പോകുന്നവർ ബസുണ്ടാകുമോ എന്നു പേടിച്ചു തലേന്നു പോയി ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കേണ്ടതില്ല. തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലേക്കു പരീക്ഷയെഴുതാൻ ആൾത്തിരക്കുണ്ടായെന്നു കരുതുക. കൂടുതലായി ഒാടിച്ച ബസുകൾ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ആളുണ്ടാവണമെന്നില്ല.

തിരിച്ചുള്ള യാത്രക്ക് ആപ്പിലൂടെ ഇളവു പ്രഖ്യാപിക്കാം. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു കൊച്ചിയിലേക്കു ട്രെയിനിൽ പോകാനിരിക്കുന്ന കുറേപ്പേർ ബസിലേക്കു വരും. യാത്രക്കാർക്കു സൗകര്യമൊരുക്കൽ മാത്രമല്ല, പുതിയ യാത്രക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുക കൂടിയാണ് ‌അഗ്രിഗേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ചെലവു കൂടുതലാണല്ലോ എന്നു കരുതി ടാക്സി വിളിക്കാൻ പേടിച്ചിരുന്ന ആളുകളെക്കൊണ്ടു പോലും ഉൗബർ ടാക്സി വിളിപ്പിച്ച നാടാണിത്.

പൊതു ഗതാഗതത്തിന്റെ ഇൗ ആധുനിക സംവിധാനം കെഎസ്ആർടിസി തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഊബർ അതു ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ 13,000 സ്വകാര്യ ബസുകളെ ഒരു ആപ്പിൽ കോർത്തിണക്കാൻ അവർക്കു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ പിൻബലവുമുണ്ട്. പക്ഷേ, കെഎസ്ആർടിസിയുടെ കാര്യമോ? അവർക്കു വേണ്ടി വിലപിക്കാൻ ആരുമുണ്ടാവില്ല.

English Summary: KSRTC should wake up before Online Bus Aggregation alarm - Analysis