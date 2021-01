ചിറ്റൂർ∙ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചിറ്റൂരില്‍ രണ്ടു പെണ്‍മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ കൊന്നു. മൂർച്ഛയേറിയ ആയുധമുപയോഗിച്ചാണ് ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. മക്കള്‍ പുനര്‍ജനിക്കുമെന്ന് ഒരു മന്ത്രവാദി പറ‍ഞ്ഞതായി മാതാപിതാക്കള്‍ പൊലീസിനോടു വെളിപ്പെടുത്തി. ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിരണ്ടും വയസുള്ള മക്കളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അച്ഛനായ പുരുഷോത്തമൻ നായിഡു കോളജ് പ്രഫസറും അമ്മ പദ്മജ സ്കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പലുമാണ്.

മൂത്ത മകൾ അലേഖ്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ്. ഇളയ മകൾ സായ് ദിവ്യ ബിബിഎയ്ക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. മുംബൈയിലെ എ.ആർ. റഹ്മാൻ മ്യൂസിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായ ദിവ്യ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്.



കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ഡൗണിൽ വീടിനുള്ളിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ കുടുംബം ഏറെ മാനസിക സംഘർഷം നേരിട്ടതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വീടിനുള്ളിൽനിന്നു ബഹളം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം പൊലീസിനെ വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ദമ്പതികൾ വിസ്സമ്മതിച്ചതായാണ് വിവരം.



വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ പൊലീസ് കണ്ടത് പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ പൂജാമുറിൽ ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്നതും മറ്റൊരാൾ അടുത്ത മുറിയിൽ ചുവന്ന തുണി പുതച്ച് പൂജാ സാധനങ്ങൾക്കു നടുവിൽ കിടക്കുന്നതുമാണ്. കലിയുഗം ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കുമെന്നും നാളെ തുടങ്ങുന്ന സത്യയുഗത്തിൽ മക്കൾ പുനർജനിക്കുമെന്നും ഒരു ആത്മീയ സന്ദേശം ലഭിച്ചെന്നും അതിനാലാണ് മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങൾ പൊലീസ് പൊസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary : Believing in rebirth theory, ‘Superstitious’ couple murder two daughters in Andhra's Madanapalle