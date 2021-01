ക്ഷണിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിക്ക് എത്തി; കെപിസിസി അംഗം അറസ്റ്റിൽ

ഇടുക്കി∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിക്കാതെ എത്തിയ കെപിസിസി അംഗത്തെ അറസ്റ്റു ചെയ്തുനീക്കി. കെപിസിസി അംഗം സി.പി. മാത്യുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേരള പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തൊടുപുഴയിലെത്തിയത്. തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു പരിപാടി.

ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പരിപാടിയിൽ പ്രവേശനം. ഇതിനിടെ കെപിസിസി അംഗം റിസോർട്ടിൽ എത്തി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഉടൻ പൊലീസ് എത്തി അറസ്റ്റു ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു. അനുവാദമില്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിനാലാണ് നടപടിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടു ഇടുക്കിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോയതാണെന്ന് സി.പി. മാത്യു പറഞ്ഞു.

English Summary : KPCC member who came to CM Pinarayi Vijayan's programme arrested