ഡ്രൈവർക്കു ചൂടേറുന്നു; ബസുകളിൽ കോവിഡ് മറ മാറ്റാൻ കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് 19 ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നിബന്ധന പ്രകാരവും എല്ലാ ബസുകളിലും ഡ്രൈവർ കാബിൻ സുതാര്യമായ വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചത് ഒഴിവാക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി തീരുമാനിച്ചു. ഡ്രൈവർ കാബിൻ‌ വേർതിരിച്ച കാരണം അവിടേക്കുളള വായു സഞ്ചാരം കുറ‍ഞ്ഞതും കൂടിയ ചൂടുള്ള കാബിൻ ഭാഗത്തെ ചൂട് വർധിക്കാനും കാരണമായതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.



ഇപ്പോൾ കോവിഡ് 19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഇളവ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫീസർമാർക്ക് യൂണിറ്റുകളിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ കാബിൻ വേർതിരിവ് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ചീഫ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. കാബിനിലെ വേർതിരിവ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനം.

ഇതനുസരിച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഒഴിവാക്കാമെന്നും ചീഫ് ഓഫിസ് നിർദ്ദേശം നൽകി. ചൂട് കാരണം ഡ്രൈവർമാർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റുന്നവ പുന;രുപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ യൂണിറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂണിറ്റ് അധികാരികളും, ഗ്യാരേജ് അധികാരികളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും ചീഫ് ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

