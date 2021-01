ബാലൻ, രവീന്ദ്രനാഥ് മൽസരിച്ചേക്കില്ല; മറ്റു മന്ത്രിമാരെ രംഗത്തിറക്കാൻ സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ എൽഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ സിപിഎം മന്ത്രിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും രംഗത്തിറക്കി ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ സിപിഎം. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരെ മത്സരരംഗത്തിറക്കുന്നതിനൊപ്പം യുവ നേതാക്കൾക്കും അവസരം നൽകും. മന്ത്രിമാരിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളിലും ആരൊക്കെ മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഫെബ്രുവരി ആദ്യം ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ധാരണയാകും.

നിയമ–സാംസ്കാരിക മന്ത്രി എ.കെ.ബാലനും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥും മത്സരിക്കാനിടയില്ല. എ.കെ.ബാലൻ സംഘടനാ രംഗത്തേക്കു മാറാനാണ് സാധ്യത. എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നുറപ്പായി. മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കാൻ പാർട്ടി നിർദേശിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്ന് മാറി നിൽക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അഴിമതിവിരുദ്ധ പ്രതിച്ഛായയുള്ള ജനകീയനായ മന്ത്രിയെ വീണ്ടും രംഗത്തിറക്കാനാണ് പാർട്ടി നിർദേശം.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4101 വോട്ടുകൾക്കാണ് പേരാമ്പ്രയിൽ ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ചത്. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ആയിരുന്നു എതിരാളി. ഇത്തവണ അവർ എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ്. ഇ.പി. ജയരാജൻ മട്ടന്നൂരിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കൂത്തുപറമ്പ് എൽജെഡിക്കു കൊടുത്താൽ കെ.കെ.ശൈലജ മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറും. കല്യാശ്ശേരി, പയ്യന്നൂർ എന്നീ സുരക്ഷിത മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് പരിഗണനയിൽ. 43,381 വോട്ടുകൾക്കാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ മട്ടന്നൂരിൽ ജയിച്ചത്. കെ.കെ.ശൈലജ 12,291 വോട്ടിനും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലും മത്സരിക്കും. തവനൂരിൽനിന്ന് 17,064 വോട്ടിനാണ് ജലീൽ കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ചത്. തദ്ദേശമന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീനു കുന്നംകുളത്ത് സിപിഎം ഒരവസരം കൂടി നൽകും. കഴിഞ്ഞതവണ 7782 വോട്ടുകൾക്കാണ് സിഎംപി നേതാവ് സി.പി.ജോണിനെ തോൽപിച്ചത്. ഉടുമ്പൻചോലയിൽ എം.എം. മണിയല്ലാതെ മറ്റൊരു പേര് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പരിഗണനയിലില്ല. 1109 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വിജയം.

ആലപ്പുഴയിൽ ജി.സുധാകരനും തോമസ് ഐസക്കും വീണ്ടുമിറങ്ങും. കൊല്ലത്ത് ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും പാർട്ടിയിൽ വെല്ലുവിളിയില്ല. ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ തോമസ് ഐസക് 31,032 വോട്ടുകൾക്കും, അമ്പലപുഴയിൽ ജി.സുധാകരൻ 22,621 വോട്ടുകൾക്കും, കുണ്ടറയിൽ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ 30,460 വോട്ടുകൾക്കും കഴക്കൂട്ടത്ത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ 7,347 വോട്ടുകൾക്കുമാണ് 2016 ൽ വിജയിച്ചത്.

സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ, കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, പി.രാജീവ് എന്നിവരും മത്സര രംഗത്തേക്കു വന്നേക്കും. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മത്സര സന്നദ്ധത പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: CPM to place most of the ministers in Kerala Assembly Elections 2021