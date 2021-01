കൊലപാതക ശ്രമം: രാജസ്ഥാനിൽ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ അറസ്റ്റിൽ

ജയ്പുർ∙ കൊലപാതക ശ്രമത്തിനു രാജസ്ഥാനിൽ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ കേസ്. എംഎൽഎയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അൽവർ ജില്ലയിലെ ബഹ്‍റോഡ് മ‍ണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബൽജീത് യാദവിനും മറ്റ് ആറു പേർക്കുമെതിരെയാണു മുൻമന്ത്രിയും ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ ജസ്വന്ത് യാദവിന്റെ മകൻ മോഹിത് യാദവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാത്ത പക്ഷം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ ആത്മാഹൂതി ചെയ്യുമെന്നു ജസ്വന്ത് യാദവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Rajasthan MLA, 6 others booked for attack on son of BJP leader