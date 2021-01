സിബിഐയെ പേടിയില്ല; അന്വേഷണത്തെ പ്രതിരോധിക്കില്ല: ഉമ്മൻചാണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം∙ സോളാര്‍ കേസിൽ ഏത് ഏജന്‍സി വേണമെങ്കിലും വരട്ടേയെന്ന് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി. വേങ്ങര തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് തിരക്കിട്ട് സോളാര്‍ കമ്മിഷനില്‍ നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നും നടന്നില്ല. കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെതിരായ വിധിയിലും സര്‍ക്കാര്‍ അപ്പീല്‍ പോയില്ല. ഇതുവരെ നടപടിയെടുക്കാതിരുന്നത് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വവും കഴിവില്ലായ്മയുമാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

ഇത് ഇടതുസര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടിക്കും. ജാമ്യമില്ലാ വ്യവസ്ഥകള്‍വച്ച് കേസെടുത്തിട്ടും ഞങ്ങള്‍ കോടതിയില്‍ പോയില്ല. ഏത് അന്വേഷണത്തോടും സഹകരിക്കും. അന്വേഷണത്തെ പ്രതിരോധിക്കില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

English Summary : Solar case: Oomman Chandy says he is not fear of CBI probe