തിരുവനന്തപുരം ∙ കല്ലമ്പലത്ത് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നവവധുവിന്റെ ഭർതൃമാതാവ് മരിച്ച നിലയിൽ. സുനിതാ ഭവനിൽ ശ്യാമളയാണ് മരിച്ചത്. വീടിനോടുചേർന്ന പറമ്പിലെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് മൃതദേഹം. ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

മരുമകൾ ആതിരയെ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കുളിമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൊലപാതകമെന്ന് ആരോപിച്ച് ആതിരയുടെ ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Mother in law of Athira, died two weeks ago, found dead