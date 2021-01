തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ച് ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല നടത്താന്‍ തീരുമാനം. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു മാത്രമാകും പൊങ്കാല. ഓണ്‍ലൈന്‍ റജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും.

പൊതുനിരത്തിലോ പൊതുസ്ഥലത്തോ പൊങ്കാലയിടാന്‍ അനുമതി നല്‍കില്ല. വീടുകളില്‍ പൊങ്കാലയിടാം. കുത്തിയോട്ടം, വിളക്കുകെട്ട്, താലപ്പൊലി എന്നീ ചടങ്ങുകള്‍ ഉണ്ടാകില്ല.

English Summary: Attukal pongala will be allowed at temple premises with limited participation