ന്യൂഡല്‍ഹി∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ നടന്ന ട്രാക്ടര്‍ റാലി കലാപമായി മാറിയതു തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ സമരം കടുപ്പിക്കാനുറച്ച് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍. വിവാദ നിയമങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി പിന്‍വലിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ തന്നെയാണ് സംഘടനകള്‍. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു പാര്‍ലമെന്റിലേക്കു നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മാര്‍ച്ചിനു മാറ്റമില്ലെന്ന് സംഘടനകള്‍ വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രതിഷേധമാര്‍ച്ച് അക്രമാസക്തമായതില്‍ കര്‍ഷകസംഘടനകളെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ബജറ്റ് ദിവസവും ഡല്‍ഹിയില്‍ കര്‍ഷക മാര്‍ച്ച് അരങ്ങേറിയാല്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും സര്‍ക്കാര്‍ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ട്രാക്ടര്‍ പരേഡ് അനുവദിക്കരുതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അനുകൂല പ്രതികരണമല്ല ഉണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ഉണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തി കര്‍ഷക സംഘടനകളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുള്ള നീക്കവും സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണു സൂചന.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 22 എഫ്‌ഐആറുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി ഡല്‍ഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പൊലീസ് ബാരിക്കേഡില്‍ ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞ ട്രാക്ടറിനടിയില്‍പെട്ടു മരിച്ച കര്‍ഷകന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും ഡല്‍ഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Farmer Unions Refuse to Call Off March to Parliament on Budget Day