താണ്ഡവ് സീരീസ്: അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി തള്ളി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ താണ്ഡവ് വെബ്‌സീരീസ് വിഷയത്തില്‍ അറസ്റ്റില്‍നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്ന ആമസോണ്‍ പ്രൈം, സീരീസ് നിര്‍മാതാക്കള്‍, അഭിനേതാക്കള്‍ എന്നിവരുടെ ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി നിരസിച്ചു. താണ്ഡവില്‍ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുവെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിനു പിന്നാലെ യുപി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ലക്‌നൗവിലെ ഹസ്രത്ഗഞ്ച് പൊലീസാണു കേസെടുത്തത്.

സീരീസിലെ അഭിനേതാവായ സീഷാന്‍ അയൂബ്, ആമസോണ്‍ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് അപര്‍ണ പുരോഹിത്, നിര്‍മാതാവ് ഹിമാന്‍ഷു കിഷന്‍ മെഹ്‌റ എന്നിവരാണു അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസുകള്‍ മുംബൈ കോടതിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു പരിഗണിക്കാമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

മതസ്പര്‍ധയുണ്ടാക്കി, ആരാധനാലയത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്. മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് വെബ്‌സീരീസിന്റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാപ്പു പറയുകയും വിവാദരംഗങ്ങള്‍ നീക്കാന്‍ തയാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബോളിവുഡ് താരം സെയ്ഫ് അലി ഖാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള താരനിര അണിനിരന്ന വെബ്‌സീരീസാണ് താണ്ഡവ്.



English Summary : Tandav row: Supreme Court rejects request of Amazon Prime, makers and actors for protection from arrest