റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സംഘർഷം: കർഷക സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറി രണ്ട് സംഘടനകൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ കർഷകരുടെ ട്രാക്ടർ മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർഷക സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറി രണ്ടു സംഘടനകൾ. രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘടൻ, ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ഭാനു) എന്നീ സംഘടനകളാണ് കർഷക സമരത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറിയത്.

‘കർഷക സമരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിച്ചവർക്കൊപ്പം സമരം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാവില്ല. അവർക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. എന്നാൽ കർഷക സമരത്തിൽ നിന്നു രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘടൻ പിൻമാറുകയാണ്’ – രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘടൻ ദേശീയ കൺവീനർ വി.എം. സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

‘റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ദുഃഖിതനാണ്. 58 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.’ – ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ഭാനു) പ്രസിഡന്റ് ഠാക്കൂർ ഭാനു പ്രതാപ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘടൻ സർക്കാർ അനുകൂലികളാണെന്നും അവരെ നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയതാണെന്നും സംയുക്ത സമരസമിതി പ്രതികരിച്ചു.

