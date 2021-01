പതാകകളും വടികളും കയ്യിൽ കരുതുക; കർഷക നേതാവിന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്: വിവാദം

ന്യൂഡൽഹി∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ട്രാക്ടർ റാലിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെ ചൊല്ലി കർഷക സംഘടനകളും ബിജെപിയും പരസ്പര ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ സമരത്തിനെത്തുന്നവർ വടികളുമായി എത്തണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന കർഷക നേതാവിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തായി. ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ വക്താവ് രാകേഷ് ടികായത്തിന്റെ വിവാദ വിഡിയോ ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. പതാകകൾ ദണ്ഡിൽ കെട്ടുക, വടികൾ കരുതുക എന്ന ആഹ്വാനമാണ് കർഷക സംഘടനകൾക്ക് വിനയായത്.

വടികളും പതാകളുമായി സമരത്തിനെത്താൻ അനുയായികളോട് താൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നതായി രാകേഷ് ടികായത്ത് സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അക്രമത്തിനുമുള്ള ആഹ്വാനമായി വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും താൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും രാകേഷ് ടികായത്ത് പ്രതികരിച്ചു. വടികളും പതാകകളും അക്രമത്തിനു ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ ആക്രമണം ആസൂത്രിതമാണെന്ന വാദം ഉയർന്നു വരുന്നതിനിടെയാണ് വിശദീകരണവുമായി രാകേഷ് ടികായത്ത് രംഗത്തെത്തിയത്.



കർഷക സമരത്തിന്റെ ഗതി അക്രമത്തിലേക്കു മാറ്റിയ പഞ്ചാബി സിനിമാതാരം ദീപ് സിദ്ധു ബിജെപിക്കാരനാണെന്നും ഏതെെങ്കിലും കർഷക സംഘടനയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും രാകേഷ് ടികായത്ത് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ബിജെപി നേതാക്കളുമൊത്തുള്ള ദീപ് സിദ്ധുവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഇന്നലെ വ്യാപകമായ അക്രമമാണ് ഡല്‍ഹി ചെങ്കോട്ടയില്‍ അരങ്ങേറിയത്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകൾ പൂർണമായും അടിച്ചു തകർത്തു. സുരക്ഷ സ്കാനറുകളും സിഐഎസ്എഫ് വാഹനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ചെങ്കോട്ടയ്ക്കുള്ളില്‍ മാത്രം ഉണ്ടായത്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ട്രാക്ടർ റാലിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഡൽഹി കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കർഷകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഭാവി പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സംയുക്ത സമര സമിതി യോഗം ചേരും.



