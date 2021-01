ധർമജൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചേക്കും; ബാലുശേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി?

തിരുവനന്തപുരം∙ നടൻ ധർമജനെ ബാലുശേരി മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മത്സരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് നടൻ. ബാലുശേരി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിലും ലീഗിലും നടക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം.

സിപിഎമ്മിലെ പുരുഷൻ കടലുണ്ടിയാണ് നിലവിലെ എംഎൽഎ. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 15,464 വോട്ടിനാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗിലെ യു.സി. രാമൻ പടനിലത്തിനെ തോൽപിച്ചത്. അതിനു മുൻപ് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 8882 വോട്ടുകൾക്കാണ് പുരുഷൻ കടലുണ്ടി കോൺഗ്രസിലെ എ.ബലറാമിനെ തോൽപിച്ചത്. രണ്ടു തവണ വിജയിച്ച പുരുഷൻ കടലുണ്ടിയെ ഇത്തവണ മത്സരിപ്പിക്കാനിടയില്ല. എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സച്ചിൻദേവിന്റെ പേരിനാണ് മുൻതൂക്കം.



English Summary : Actor Dharmajan may contest as congress candidate in Kerala Assembly Elections 2021