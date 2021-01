ബജറ്റിൽ നിലയുറപ്പിക്കുമോ നിർമല; അവസാനിക്കുമോ വായ്പാ വരൾച്ച?

ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികരംഗം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഒരു പക്ഷേ ആർബിഐയുടെ കരുതൽ സ്വർണം പണയം വയ്ക്കേണ്ടി വന്ന 1991 നെക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ. നോട്ടുനിരോധനവും ചരക്ക്, സേവനനികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതിലെ വമ്പൻ പാളിച്ചകളും കോവിഡും തകർത്തെറിഞ്ഞ രാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗം മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും എങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കും എന്നതിന്റെ രൂപരേഖയായിരിക്കും 2021 ലെ ബജറ്റ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ ബജറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റുകളെക്കാൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാണ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന സാമ്പത്തികരംഗത്തിന്, ജീവൻ വയ്പ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗം കൂട്ടുന്നതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുക, കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, നിക്ഷേപങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക, വായ്പാ വരൾച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവുക, നാണയപ്പെരുപ്പം സൃഷ്ടിക്കാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തുറക്കുക എന്നീ അഞ്ചു മാർഗങ്ങളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ഇതിനു സഹായമാകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നുമാണ് പ്രമുഖ ധനശാത്രജ്ഞൻമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ അഞ്ചു മേഖലകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നതിനാൽ ഇവയിൽ ഒരുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.



വളരെയധികം തിളങ്ങിനിന്ന നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗ മേഖല, കോവിഡിന് മുമ്പുതന്നെ മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള അടച്ചിടലോടെ, മേഖല ഏതാണ്ട് ഒഴുകിപ്പോയ അവസ്ഥയിലായി. നാഷനൽ സാമ്പിൾ സർവ്വേ (എൻഎസ്‌എസ് ) യുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2011 - 12 , 2017 - 18 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉപഭോഗമേഖലയുടെ വളർച്ച താഴുകയും നഗരങ്ങളിൽ വളർച്ച ഉയരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപഭോഗ മേഖല ശക്‌തിക്ഷയത്തിലായിരുന്നു.



നാഷനൽ അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ഡാറ്റകളും എൻഎസ്എസ് ന്റെ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്നു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, തൊഴിൽനഷ്ടം മൂലം ഗ്രാമീണ ജനതക്ക് വിപണിയിൽനിന്ന് ഉത്പന്നങ്ങളോ, സേവനകളോ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നഗരങ്ങളിലെപ്പോലെ, ഗ്രാമങ്ങളിലും കൂടുതൽ തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിർമല സീതാരാമന്‌ കഴിഞ്ഞാലേ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയു.



സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി (സി എം ഐ ഇ ) യുടെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് , 2003 ൽ 6 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉപഭോഗ മേഖല, നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (2020 - 21 ) മൈനസ് 8 ലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തും എന്നാണ്. ജെ പി മോർഗനിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദധർ പറയുന്നത് രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടും സമൂഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചതു കൊണ്ടും അടച്ചിടീൽ കാലത്തു ചെലവു ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ സമ്പന്നരുടെ കീശയിൽ ഇരുന്ന പണം, 2021ന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ എത്തും. ഇത് ചെറിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും, ഉപഭോഗ മേഖല ഉത്സാഹരഹിതമായി തുടരാനാണ് സാധ്യത.



2021 ൽ നഗരവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വീട്, കാർ, ടി വി, ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ വലിയ വാങ്ങലുകൾക്കൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലന്നാണ് 10000 പേരിൽ നടത്തിയ സർവ്വേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്തെ തൊഴിൽ, വരുമാന നഷ്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്. തൊഴിൽ വിപണിയിൽനിന്ന് പെട്ടെന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിലെ കോവിഡ് പേടി അനിശ്ചിതമായി തുടരാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ജെ പി മോർഗൻ പറയുന്നത്.



ഉയർന്ന മാസശമ്പളമുള്ള ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാലേ, ഉപഭോഗ മേഖലയുടെ ഉണർവ് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയൂ. വളരെ പതുക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി മാസശമ്പള വിഭാഗത്തിന്റെ എണ്ണം രാജ്യത്തു ഗണ്യമായി വർധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ ആരംഭത്തോടെ, സാമ്പത്തികസുരക്ഷ നൽകുന്ന മാസ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലുകളുടേയും തൊഴിൽമേഖലകളുടേയും എണ്ണം വളരെ അധികം കുറഞ്ഞു.



സിഎംഐഇ നടത്തിയ ഒരു ഗൃഹ വിവരശേഖരണം ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം വിവരശേഖരണം നടത്തിയവരിൽ, പണിയെടുക്കുന്നവരിൽ, 21 ശതമാനം മാസശമ്പളക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം, സെപ്റ്റംബർ അവസാനിക്കുന്ന പാദം ഇത് 17 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഡിസംബർ അവസാനിക്കുന്ന പാദം, ചെറിയ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി 18 ശതമാനമായി.



സംരംഭകർ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയാലേ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്തു വമ്പൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മഹാമാരി വന്നതോടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വളരെ ശോഷിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2019 - 20 സാമ്പത്തികവർഷം ആകെ നടന്ന നിക്ഷേപം 15.8 ലക്ഷം കോടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം, ഡിസംബർ വരെ നടന്ന നിക്ഷേപം വെറും 2.7 ലക്ഷം കോടി മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപമാണിത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതുവരെ 2007-08 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം നിക്ഷേപം നടന്നത്, മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പന്നത്തിന്റെ 36 ശതമാനം. അതിനു ശേഷം രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വളർച്ച താഴേക്കായിരുന്നു.



2008 ലെ ധന തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം, സംരഭകർക്കു നൽകിയ വായ്പകൾ പലതും തിരിച്ചടവുകൾ മുടങ്ങി പ്രശ്ന വായ്പകളായി മാറി. ഇതോടെ, സംരംഭകരും വായ്‌പകൾ നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളിലായി. തുടർന്ന് രണ്ടു കൂട്ടരും സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേരിട്ടു. ഇതോടെ വായ്പകൾ എടുക്കാൻ സംരംഭകർക്കും വായ്പകൾ നൽകാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഭയമായിത്തുടങ്ങി. 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കിട്ടാനായിരുന്നു തടസ്സമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ, വായ്പ ലഭിക്കാനാണ് പ്രയാസം.



കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളായി, വായ്പകൾ മോശം ആസ്തികളോ, നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളോ ആയി മാറാതിരിക്കാൻ, ആർ ബി ഐ, ബാങ്കുകളുടേയും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദമാണ്‌ ചെലുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം, ഉദാരമായി വായ്പകൾ നൽകുന്നത് ബാങ്കുകളും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നിർത്തി. ഇതോടെ, കുറഞ്ഞ പലിശക്ക്, ഗുണമേന്മയുള്ള വായ്പകൾ സംരംഭകർക്കു ലഭ്യമല്ലാതായി. ഈ വായ്പാ വരൾച്ച , രാജ്യത്ത് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഉയരുന്നതിന് പ്രധാന തടസമായി നിൽക്കുന്നു.



കോവിഡിനെ തുടർന്ന് പല സംരംഭകർക്കും വായ്പ തിരിച്ചടവ് പ്രശ്നമായി. ആർ ബി ഐ യുടെ റിപ്പോർട്ട്‌ അനുസരിച്, ഈ വർഷം, സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും മോശം വായപ്കൾ 14 ശതമാനമായി ഉയരും. ഇത് 2020 സെപ്‌റ്റംബറിലെ മോശം വായ്പകളുടെ ഇരട്ടിയാണ്. സംരംഭ മേഖലയ്ക്ക് വായ്പകൾ കിട്ടാൻ ഇതുമൊരു തടസമാകും.



ഇപ്പോൾ അപകടസാധ്യത കൂടിയ, എന്നാൽ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ദീർഘകാല കോർപറേറ്റ് വായ്പകൾ ഒഴിവാക്കി, പകരം വരുമാനം കൂടുതലുള്ള, അപകടസാധ്യത കുറഞ്ഞ ഹ്രസ്വകാല ചില്ലറ വായ്പകൾ നൽകാനാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് താൽപര്യം.



ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾക്ക് മൂലധനം കുറവാണ്. ഇതും വായ്പാ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുന്നു. മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ബാങ്കിനും കൊടുക്കാവുന്ന ആകെ വായ്പയുടെ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഈ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഓരോ വായ്പകളുടേയും 10 . 88 ശതമാനം (ക്യാപിറ്റൽ അധിക്വാസി ) ബാങ്കുകൾ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ആസ്തിയിൽ നിന്ന് മൂലധനമായി മാറ്റിവെക്കണം. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായാണ്, ബാങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ അപകടസാധ്യത തീരെയില്ലാത്ത സ്വർണ പണയത്തിലോട്ടും സർക്കാർ കടപ്പത്രത്തിലോട്ടും കൂടുതലായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.



ഉപഭോഗ, നിക്ഷേപ, കയറ്റുമതി മേഖലകൾ പൂർണമായി നിശ്ചലമായതിനാൽ, ഈ മേഖലകളുടെ തിരിച്ചുവരവുവരെ സാമ്പത്തിക രംഗം ചലിപ്പിക്കാൻ, സർക്കാർ കൂടതൽ കടമെടുത്തു, ഉൽപാദന രംഗത്ത് നിക്ഷേപിക്കണം. ഇത് തൽക്കാലം പൊതുക്കടവും ജിഡിപിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെ ദോഷമായി ബാധിക്കുമെങ്കിലും സാമ്പത്തിക രംഗം രക്ഷപെടുന്നതോടെ ഈ അനുപാതം ആശ്വാസകരമായ നിലയിലെത്തും എന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.



എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കടമെടുക്കുന്ന പണം റവന്യൂ ചെലവ് നേരിടാനായി വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മഹാമാരി വരുത്തിവച്ച സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽനിന്ന് രാജ്യം കരകയറണമെങ്കിൽ, ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കണം, അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഉൽപാദനം കൂട്ടണം. അതിന് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തണം. നിക്ഷേപം ഉയർത്തണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭിക്കണം. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ വായ്പാ നയത്തിൽ വലിയ പൊളിച്ചെഴുത്തു വേണം. ഇതെല്ലം സാധ്യമാകുന്ന കാലയളവുവരെ സാമ്പത്തിക രംഗം ചലിപ്പിക്കാൻ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ വൻതോതിൽ സർക്കാർ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകണം.



ഈ വലിയ കടമ്പകൾ കടക്കാൻ നിർമല സീതാരാമന്‌ കഴിയുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ തിരിച്ചു വരവ്. കടന്നുപോകുന്ന വർഷം, മഹാമാരിയിൽ മുങ്ങി പോയതിനാൽ, നിർമല സീതാരാമൻ എന്നാ ധനമന്ത്രിയെ വിലയിരുത്താൻ രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, തളർന്നു പോയ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്‌ പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുമോ എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്തു ധനമന്ത്രിപദത്തിലെത്തിച്ച നിർമല സീതാരാമന്‌ ആ പണി അറിയാമോ എന്ന് കൂടി തെളിയിക്കുന്നതായിരിക്കും 2021 ലെ ബജറ്റ്.



(പ്രമുഖ ഇംഗ്ലിഷ് പത്രങ്ങളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ജേണലിസ്റ്റായിരുന്നു ലേഖകൻ)



