‘രാജ്യത്തെ നാണംകെടുത്താൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം’; യുഎപിഎ, രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയില്‍ യുഎപിഎയും രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റവും ചുമത്തി ഡല്‍ഹി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പൊലീസുമായുണ്ടാക്കിയ ധാരണ ലംഘിച്ച് ഡല്‍ഹിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനും ചെങ്കോട്ട പോലുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകം ആക്രമിച്ച് രാജ്യന്തര തലത്തില്‍ രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കാനും ആസൂത്രിതശ്രമം നടന്നുവെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



ഗൂഢാലോചനയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പങ്ക് അന്വേഷിക്കും. ഡല്‍ഹി പൊലീസിലെ സ്പെഷല്‍ സെല്ലിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ കര്‍ഷക സംഘടന നേതാക്കള്‍ക്കു നോട്ടിസ് നല്‍കി.

ഡല്‍ഹി ഗാസിപുരിലെ കര്‍ഷക സമരകേന്ദ്രം ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ പൊലീസ് നീക്കം തുടങ്ങി. കീഴടങ്ങില്ലെന്ന് കര്‍ഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത് പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയാണ്. ഉടന്‍ ഒഴിയണമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഗുണ്ടായിസം നടക്കില്ലെന്നും സമരം തുടരുമെന്നും കർഷകർ വ്യക്തമാക്കി. ഗാസിപുർ അതിർത്തി പൊലീസ് അടച്ചു.

English Summary: Delhi Police file case under UAPA and sedition on Red Fort violence