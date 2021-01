കർഷക സമരത്തിന് മൂർച്ചകൂട്ടി പ്രതിപക്ഷം; രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തയാറാവാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധം പാർലമെന്റിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ തീരുമാനം. ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനു തുടക്കമിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ് നടത്തുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കോൺഗ്രസ് അടക്കം 16 കക്ഷികൾ ബഹിഷ്കരിക്കും.

കോൺഗ്രസിനെ കൂടാതെ, ഇടതുപക്ഷം, തൃണമൂൽ, ഡിഎംകെ, ആർജെഡി, ശിവസേന, എൻസിപി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളാണു പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിചേരുക. സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ മൂന്നു കൃഷി നിയമങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവും ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയ്ക്ക് എതിരുമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ബിജെപി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന കൃഷി നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരത്തിലാണു കർഷകർ.



രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 60 ശതമാനവും ആശ്രയിക്കുന്ന കാർഷിക മേഖല, കോടിക്കണക്കിനു കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവിതമാർഗമാണ്. അവകാശത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തികളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു കർഷകരാണു സമരം ചെയ്യുന്നത്. 155 പേർക്കു ജീവൻ നഷ്ടമായി. എന്നിട്ടും കേന്ദ്രം അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ജലപീരങ്കിയും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചും ലാത്തിച്ചാർജു നടത്തിയും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ രീതിയിലാണു കർഷകരെ സർക്കാർ നേരിടുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു.



റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കിസാൻ പരേഡിനിടെ രാജ്യതലസ്ഥാനം യുദ്ധക്കളമാക്കിയതിനും ചെങ്കോട്ടയിൽ ഇരച്ചുകയറി രണ്ടിടത്ത് സിഖ് പതാകകൾ ഉയർത്തിയതിനും ഇരുനൂറിലധികം കർഷകരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻനിര നേതാക്കളായ ദർശൻപാൽ, ബൽബീർ സിങ് രജേവാൾ, രാകേഷ് ടികായത്, ഇവർക്കു പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുള്ള മേധ പട്കർ, യോഗേന്ദ്ര യാദവ് തുടങ്ങി 37 പേർക്കെതിരെ 22 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വധശ്രമം, കൊള്ള, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണു ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.



സംഘർഷത്തിൽ 300 പൊലീസുകാർക്കും ഒട്ടേറെ കർഷകർക്കും പരുക്കേറ്റു. ഒരു പൊലീസുകാരന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. മധ്യ ഡൽഹിയിലെ ഐടിഒ (ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫിസ്) ജംക്‌ഷനിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശി നവനീത് സിങ് മരിച്ചത് വെടിയേറ്റാണെന്ന കർഷകരുടെ ആരോപണം പൊലീസ് തള്ളി. നിയന്ത്രണംവിട്ടു മറിഞ്ഞ ട്രാക്ടറിനടിയിൽപ്പെട്ടുള്ള പരുക്കുകളാണു മരണ കാരണമെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായെന്നു യുപി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘടൻ, ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ഭാനു വിഭാഗം) എന്നീ സംഘടനകൾ പ്രക്ഷോഭത്തിൽനിന്നു പിന്മാറി.



