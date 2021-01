ചോദ്യം: എസ്ഐമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം എപ്പോൾ?; കിട്ടിയത് ശിക്ഷാ പരേഡ്!

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡിജിപിയുടെ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ എസ്ഐയെ ഉടനടി ശിക്ഷാ പരേഡിനായി തൃശൂർ പൊലീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് അയച്ചു. നന്ദാവനം സായുധ ബറ്റാലിയനിലെ എസ്ഐ ചന്ദ്രനാണ് ദുര്യോഗം. വിരമിക്കാൻ നാലു മാസം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഐജി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ ഇത്തരത്തിൽ പന്തടിച്ചത്.

ഇന്നായിരുന്നു ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ ഓൺലൈനായി അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസുകാർക്കു യൂണിഫോമിലും അല്ലാത്തവർക്കു നല്ല വേഷം ധരിച്ചും പങ്കെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും മേലുദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. എസ്ഐ ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ വീട്ടിലിരുന്നാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നു സഹപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. എആർ ക്യാംപിലെ എസ്ഐമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം എപ്പോൾ നടക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. അതിൽ തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും സർക്കാരാണു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നും ബെഹ്റ മറുപടി നൽകി.

ഇതു കമ്മിഷണർ ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായയും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ കീഴിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അദാലത്ത് കഴിഞ്ഞയുടൻ ചന്ദ്രനെ തൃശൂർ പൊലീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് 15 ദിവസത്തെ ശിക്ഷാ പരേഡിന് അയച്ചു.

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ ഇത്തരം പരേഡിനൊന്നും അയയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ട്. അതു പോലും അവഗണിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചത്. ഡിജിപിയുടെ അദാലത്തിൽ പരാതികളും ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചവരുമായ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഇപ്പോൾ അങ്കലാപ്പിലാണ്.

