പെയ്തൊഴിഞ്ഞു പെരുമഴക്കാലം; തണുപ്പിൽ പുതപ്പണിഞ്ഞ് കേരളം

പത്തനംതിട്ട ∙ കുളിരിന്റെ നേരിയ ആവരണവുമായി കേരളത്തെ തഴുകാൻ ഒടുവിൽ ആ അതിഥിയെത്തി– തണുപ്പ്. രാജ്യ തലസ്ഥാനം കിടുകിടെ വിറച്ചിട്ടും കേരളം ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ പുതച്ചുറങ്ങിയത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം.

കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു തണുപ്പ് അകലുകയാണോ എന്നു ഗവേഷകർ. പുനലൂരിൽ ബുധനാഴ്ച 18 ഡിഗ്രിയും മറ്റു പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും 20 ഡിഗ്രിയായും താപനില കുറഞ്ഞു. മൂന്നാ‍ർ പോലെയുള്ള മലയോര മേഖലയിൽ നേരത്തെ തന്നെ തണുപ്പെത്തിയെങ്കിലും സമതലത്തിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങാൻ മടിച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു ശൈത്യകാലം.

ഡിസംബർ പകുതിയോടെ എത്തി ജനുവരി അവസാനത്തോടെ പിൻവാങ്ങുന്നതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ശൈത്യകാലം. ചില വർഷങ്ങളിൽ ഇതു ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഉത്തരേന്ത്യയി‍ൽ നിന്നുള്ള ഹിമാലയൻ ശീതക്കാറ്റ് തന്നെയാണു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കും തണുപ്പെത്തിക്കുന്നത്.



ഇക്കുറി ജനുവരിയിൽ ലഭിച്ച അസാധാരണ മഴയാണ് ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദേശാടനക്കാറ്റിന്റെ പുതപ്പെടുത്തു മാറ്റിയതെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം സാധാരണയിൽ കൂടിയ മഴയാണ് ജനുവരിയിൽ ലഭിച്ചത്.



ജനുവരി 1 മുതൽ ഇന്നലെ വരെ ദീർഘകാല ശരാശരി അനുസരിച്ച് വെറും 7 മില്ലീമീറ്റർ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 105 മില്ലീമീറ്റർ ലഭിച്ചു. ഏകദേശം 1365 മടങ്ങ് അത് അധികമാണ്. ഈ മാസം ഇനി മഴ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പു വ്യക്തമാക്കി.



തുലാമഴക്കാലത്തേതു പോലെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ നീരാവിക്കാറ്റും മഴക്കാറും മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷവും ശൈത്യത്തിനെതിരെ മറ പിടിച്ചു നിന്നു. തുലാമഴ പിൻവാങ്ങാനും വൈകി. മഴക്കാറൊഴിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ്.



1964 ൽ ജനുവരി പത്തിനും 2019 ൽ ജനുവരി ആദ്യ വാരവുമാണ് കേരളത്തിൽ സമതലപ്രദേശത്ത് ഇതിനു മുൻപ് ഏറ്റവും കുറവ് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ രേഖകൾ പറയുന്നു. പുനലൂരിലും കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയ 16.5 ഡിഗ്രിയാണ് കുളിരിന്റെ കാര്യത്തിലെ ആ റെക്കോർഡ്.



