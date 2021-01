സൗഹൃദ മൽസരത്തിന്റെ കടുത്തുരുത്തി; ഘടകകക്ഷികൾ പോരടിച്ച വോട്ടങ്കം !

ഇടതുമുന്നണിയിലെ പുതിയ ഘടകകക്ഷിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുമെന്നു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. മുന്നണി സീറ്റ് ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കേരള കോൺഗ്രസിനു കിട്ടണമെന്ന് അവർ കരുതുന്ന പല നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർഥികൾ ആരെന്ന ആലോചനയും സജീവമാണ്. ഇതിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും സ്ഥാനാർഥിയായി പാർട്ടി പരിഗണിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്. നിലവിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ (എം) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി.



എന്നാൽ, ഈ കുറിപ്പിന് ആധാരം ഇപ്പോഴത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വീണ്ടും ഉയരുമ്പോൾ ആ ചരിത്രം ഒരിക്കൽകൂടി ചുരുൾ നിവരുകയാണ്.



∙ സൗഹൃദം, കടുത്തുരുത്തി മോഡൽ!



ഒരു മുന്നണിയിലെ രണ്ടു ഘടകകക്ഷികളുടെ സ്ഥാനാർഥികൾ അതേ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിക്കുക, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവാതെ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും മത്സരിക്കട്ടെ എന്നു മുന്നണി നേതൃത്വം തീരുമാനത്തിലെത്തുക! എവിടെയും കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത സംഭവം!! 1995ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടുത്തുരുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിൽ നടന്ന ഈ മത്സരത്തിന് യുഡിഎഫ് ഇട്ട പേരാണ് ‘സൗഹൃദ മത്സരം’. മത്സരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് അന്നു കടന്നുവന്ന ഈ പേര് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായി.



സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്: യുഡിഎഫിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചയിൽ കടുത്തുരുത്തി ഡിവിഷനുവേണ്ടി കേരള കോൺഗ്രസിലെ മാണി, ജേക്കബ് വിഭാഗങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. തർക്കം രൂക്ഷമായെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ മുന്നണിക്കായില്ല. പ്രതാപശാലികളായ കെ.എം.മാണിയും ടി.എം.ജേക്കബും ഉള്ള കാലമാണെന്ന് ഓർക്കണം. മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് രംഗത്തുവന്നു. ജേക്കബ് വിഭാഗം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. പാർട്ടിക്കാരനും ഉഴവൂർ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളജ് അധ്യാപകനുമായ ജോസ് കോലടിയെ അവർ സ്ഥാനാർഥിയാക്കി. ഇരു കേരള കോൺഗ്രസുകളും അന്ത്യനിമിഷം വരെ കടുത്തുരുത്തിക്കു വേണ്ടി പോരാടി. പക്ഷേ, ആരും ജയിച്ചില്ല; തോറ്റുമില്ല! അതിനാൽ പൊതുസ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്താൻ യുഡിഎഫിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ് ‘സൗഹൃദ മത്സരം’ എന്ന ഓമനപ്പേര് മുന്നണി കണ്ടുപിടിച്ചത്.



കടുത്തുരുത്തിയിൽ മാണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അണികൾ ഗണ്യമായി ഒപ്പം പോന്നു എന്ന വാദമാണ് അന്ന് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് സീറ്റ് കിട്ടാൻവേണ്ടി പറഞ്ഞ ന്യായം. മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുതന്നെയുള്ള ജോസ് പുത്തൻകാലായും അന്നു പത്രിക നൽകി. അന്തിമ സ്ഥാനാർഥി ആരെന്ന ചർച്ച അനന്തമായി നീണ്ടതിനാൽ പുത്തൻകാലായ്ക്ക് പത്രിക പിൻവലിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല.



അന്ന് ഇടതുമുന്നണിയിലായിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ ഇ.പി.മാത്യുവായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. കേരള കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ നാലുപാടും തിരിഞ്ഞു പോരടിച്ചു മുന്നേറിയ മത്സരം. പ്രചാരണം തീരുന്ന ദിവസം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കുര്യൻ ജോയി ഒരു പ്രസ്താവനയിറക്കി. ‘കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കടുത്തുരുത്തിയിൽ മനഃസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് വോട്ടുചെയ്യുക’. കേരള കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ അവസാന നിമിഷം വരെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഒടുവിൽ, സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ജയിച്ചു. 2000ലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിജയം ആവർത്തിച്ചു. 2001ൽ കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം നിയമസഭാംഗമായി. 2006ലും 2011ലും പരാജയപ്പെട്ടു. സീറ്റ് തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് പാർട്ടി വിട്ട് എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായാണ് 2011ൽ മത്സരിച്ചത്. ജോസ് കെ.മാണിക്കു മുൻപേ ഇടതുമുന്നണി ബാന്ധവം ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാവ് എന്നും പറയാം. !



English Summary: A Political fight at Kaduthuruthy Division; Fight of Kerala Congress factions from the same Front