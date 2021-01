പഞ്ചാബിലെ 40 ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാലകളിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ്; അരിയും ഗോതമ്പും പിടിച്ചെടുത്തു

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബിലെ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാലകളിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തി. 40 സംഭരണശാലകളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മുതൽ അർധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂടി സഹായത്തോടെയായിരുന്നു റെയ്ഡ്. ഇവിടങ്ങളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അരിയും ഗോതമ്പും പരിശോധനാ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു.

പഞ്ചാബ് ധാന്യ സംഭരണ കോർപറേഷൻ, പ‍ഞ്ചാബ് വേർഹൗസിങ്, ഫുഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലെ സംഭരണശാലകളിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്നു സിബിഐ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയില്ല. എന്നാൽ 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ സംഭരിച്ച അരിയും ഗോതമ്പും പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് പരിശോധനാ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. റിപ്പബ്ലിക് ദിന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷമായതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭരണശാലകളിലെ സിബിഐ റെയ്ഡ്.

English Summary: CBI raids 40 godowns In punjab, samples of rice and wheat stocks seized