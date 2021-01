അറബ് വസന്തത്തിന് പത്തു വർഷം; എവിടെയെത്തി ജനാധിപത്യസ്വപ്നം

അറബ് വസന്തം എന്ന വിളിപ്പേരിൽ ഉത്തര ആഫ്രിക്കയിലും മധ്യേപൂർവദേശത്തും കത്തിപ്പടർന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റം സംഭവിച്ചിട്ട് പത്തു വർഷം പിന്നിടുന്നു. 2011 ജനുവരി 14ന് ടുണീസ്യയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ലിബിയ, ഈജിപ്ത്, യെമൻ, സിറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങളായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫലം.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഏകാധിപതികളെ പോലെ രാജ്യം ഭരിച്ച നേതൃത്വങ്ങളെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിശപ്പുമായി സാധാരണ ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു. ജനാധിപത്യരീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭകരുടെ മുഖ്യ ആവശ്യം. എന്നാൽ അധികാരശീതളിമയിൽ രസം പിടിച്ച ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏകാധിപതികൾക്ക് അതിൽ തീരെ താൽപര്യം തോന്നിയില്ല. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭം ഫലം കണ്ടപ്പോൾ, സിറിയ പോലുള്ള മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സാമൂഹിക ജീവിതം കൂടുതൽ ഛിന്നഭിന്നമായി.

പലയിടത്തും ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലാപം കൈവിട്ടുപോയി. ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇതിനിടെ പനപോലെ വളരുകയും ചെയ്തു. അറബ് വസന്തത്തിന്റെ തീപ്പൊരി ചിതറി പത്തു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ, അത് അരങ്ങേറിയ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയെന്താണ്?

∙ തുടക്കം എവിടെ?

ട്യുണീസിയയുടെ തലസ്‌ഥാനമായ തുനീസിൽനിന്നു അകലെയുള്ള സിദി ബോസിദ് എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽ 2010 ഡിസംബർ 17നു തൊഴിൽരഹിതനായ മുഹമ്മദ് ബൊസിസി സ്വയം തീ കൊളുത്തി. അതോടെയായിരുന്നു ഈ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തുടക്കം.

2011 ജനുവരി 4ന് അയാൾ മരിച്ചു. ബിരുദം നേടിയിട്ടും ജോലി കിട്ടാതിരുന്ന യുവാവ് ഉന്തുവണ്ടിയിൽ പച്ചക്കറി വിറ്റ് ഉപജീവനം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അനധികൃത വ്യാപാരം എന്ന പേരിൽ പൊലീസ് അയാളെ തടയുകയും സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതിൽ മനംനൊന്തായിരുന്നു ആത്മഹത്യ.

ഇത് ജനകീയ വികാരം ഭരണക്കൂടത്തിനെതിരെ ആളിപ്പടരാൻ കാരണമായി. 23 വർഷമായി ട്യുണീസ്യ അടക്കിഭരിക്കുന്ന സൈനൽ ആബിദീൻ ബിൻ അലിക്കെതിരായ കലാപമായി ഇത് അതിവേഗം മാറി. അറബ് വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കം ഇവിടെനിന്നായിരുന്നു. സമാനമായ ഏകാധിപത്യ ഭരണം നിലനിന്നിരുന്ന മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായി. എങ്കിലും ഈജിപ്ത്, ലിബിയ, സിറിയ, ട്യുണീസിയ, യെമൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭം അതിന്റെ രൗദ്രഭാവം പൂണ്ടത്.

∙ ട്യുണീസിയ

1956ൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെങ്കിലും ട്യുണീസ്യൻ ജനത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് ബുർഗ്വീബ 1978ൽ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡന്റായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ബിൻ അലി. 1987ൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി ബിൻ അലി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു.

ഭരണത്തിനെതിരായ അതൃപ്‌തിയും തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വിലക്കയറ്റവും ചേർന്ന് പുകഞ്ഞിരുന്ന ജനങ്ങൾ ഒടുവിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. മുഹമ്മദ് ബൊസിസിയുടെ ആത്മഹത്യ അതിനു നിമിത്തമായെന്നു മാത്രം. പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ബിൻ അലി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, പണി പാളി. സ്‌ഥാനമൊഴിയാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. ഒടുവിൽ രായ്ക്കുരായ്മാനം കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാടുവിട്ടു.

അറബ് വസന്തത്തെതുടർന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭം നടന്നെങ്കിലും ജനാധിപത്യരീതിയിൽ ഒരു ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ചത് ട്യുണീസിയയിൽ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഈ പത്തു വർഷത്തിനിടെ സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറാൻ ട്യുണീസ്യക്ക് ആയില്ല. രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് രാജ്യം ഇന്നു നേരിടുന്നത്. അതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഇപ്പോൾ പതിവായിട്ടുണ്ട്.

∙ ലിബിയ

ട്യുണീസിയയിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ–2011 ജനുവരി 14– ലിബിയയിലെ ബെംഗാസിയിലും സമരക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങി. 40 വർഷമായി ഭരണം നടത്തുന്ന രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നേതാവ് കേണൽ മുഅമ്മർ ഗദ്ദാഫി സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം. ഗദ്ദാഫിയുടെ സൈന്യം പ്രക്ഷോഭത്തെ അതിക്രൂരമായി നേരിട്ടു. വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പ്രക്ഷോഭകരും നിന്നതോടെ രാജ്യം ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലേക്കു നീങ്ങി.

ഗദ്ദാഫിക്കെതിരെ രാജ്യാന്തര ഇടപെടലുണ്ടായി. ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക എന്നിവരടങ്ങുന്ന നാറ്റോ സഖ്യം വായുമാർഗം ഗദ്ദാഫിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു. തനിക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തും പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഒക്ടോബറിൽ എതിരാളികളുടെ കയ്യിൽ പെട്ട് ഗദ്ദാഫി കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇതിനിടെ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ യുഎൻ അംഗീകൃത സർക്കാർ ലിബിയയിൽ അധികാരമേറ്റിരുന്നു. എന്നാൽ ഗദ്ദാഫിക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചുനിന്നവർക്കിടയിൽതന്നെ തുടർനാളുകളിൽ വിള്ളൽ വീണു. പല ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം പോരാടാൻ തുടങ്ങി. 2012 ൽ ജനറൽ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഭരണഘടനയുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനലക്ഷ്യം. എന്നാൽ പാർട്ടികൾക്കിടയിലെ പോര് കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലാക്കി. 2014ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടു ഭാഗത്തും രണ്ടു വിഭാഗക്കാരാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്.

പടിഞ്ഞാറ് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് നാഷനൽ അക്കോഡിനാണ്(ജിഎൻഎ) യുഎന്നിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളത്. സൈനിക പിന്തുണയോടെയാണ് കിഴക്കൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം. രാജ്യചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയില്ലാത്ത ദുരിതങ്ങളിലൂടെയാണ് ലിബിയൻ ജനത ഇന്നു കടന്നുപോകുന്നത്. അക്രമവും കൊലയു സർവസാധാരണം. ദിവസങ്ങളോളം വൈദ്യുതിയില്ല. കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനി. രണ്ടു സർക്കാരുകൾക്കുമെതിരെ സാധാരണക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങുകയാണ് കുറച്ചു നാളുകളായി.

∙ ഈജിപ്ത്

ട്യുണീസ്യയിലെ പ്രക്ഷോഭ വിജയത്തിൽനിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് 2011 ജനുവരി 25ന് ഈജിപ്തിലെ കയ്റോ, അലക്സാൻഡ്രിയ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങി. 30 വർഷമായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഹൊസ്നി മുബാറക്ക് അധികാരമൊഴിയണമെന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം. തെരുവിൽ അടുപ്പു കൂട്ടിയും മറ്റും അവർ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ കത്തിനിന്നു.

പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായതോടെ ഫെബ്രുവരി 11ന് മുബാറക്ക് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. നിയന്ത്രണം പട്ടാളത്തിന്റെ കയ്യിലെത്തി. തുടർന്ന് 2012ൽ മുസ്ലിം ബ്രദർ ഹുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുർസിയുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി. എന്നാൽ സൈനിക നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽസിസി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും ഈജിപ്തിനെയും ഞെരുക്കുകയാണ്. 1970ൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഈജിപ്തും ഒരേ സാമ്പത്തിക വലുപ്പമുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈജിപ്തിനേക്കാൾ ദക്ഷിണ കൊറിയ നാലു മടങ്ങ് വളർച്ച നേടി. ജനസംഖ്യയാകട്ടേ, ഈജിപ്തിന്റെ പകുതിയും.

ഹൊസ്നി മുബാറക്കിന്റെ ഭരണകാലത്തേക്കാൾ അടിച്ചമർത്തൽ എൽസിസിയുടെ കാലത്ത് നടക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പേരിൽ 60,000 പേർ ഇന്ന് ഈജിപ്തിലെ ജയിലുകളിൽ ഉണ്ട്. മുബാറക്കിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഇത് 5000–10000 മാത്രമായിരുന്നു.

∙ സിറിയ

18 വർഷമായി സിറിയയെ ഭരിക്കുന്ന ബാഷർ അൽ അസദിന്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭം. അതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹാഫിസ് അൽ അസദ് 30 വർഷം സിറിയ ഭരിച്ചു. പ്രസിഡന്റിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാത്ത് പാർട്ടിക്കും എതിരെ സ്വരങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലെ കുറെ ആയിരുന്നു. ട്യുണീസ്യൻ വിപ്ലവം അതിനെ ആളിക്കത്തിച്ചു.

ഭരണമാറ്റവും നീതിയുക്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമെന്ന നിലപാടിൽ പ്രക്ഷോഭകരും, തരിമ്പും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പ്രസിഡന്റും നിലകൊണ്ടു. രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ ജയിലിൽനിന്നു വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു ആവശ്യം. ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് സിറിയയിൽ അരങ്ങൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇറാനും റഷ്യയും അസദിന് പിന്തുണയുമായി എത്തി. പ്രക്ഷോഭകർക്ക് ഒപ്പം അമേരിക്കയും ചില അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും ചേർന്നു. ഇതോടെ സിറിയ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കു കടന്നു. പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധമായി. ലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചുവീണു. അതിലുമേറെ ആളുകൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തു നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു.

സ്വന്തം ജനതയ്ക്കു മേൽ അസദ് രാസായുധം പ്രയോഗിച്ചുവെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം വരെ ഉയർന്നു. ഇതിനിടെ, ഇറാഖിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് സിറിയയിൽ കടന്നുകയറി രാജ്യത്തെ പൽമിറയും റാഖയും അടക്കമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങൾ കയ്യടക്കി. നാട്ടുകാരെയടക്കം ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കി, സ്വന്തം ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു.

തകർന്നു തരിപ്പണമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്നു സിറിയ. നഗരങ്ങളെല്ലാം ഛിന്നഭിന്നമായി. ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇനി തിരിച്ചുവരുമോ എന്നു തന്നെ സംശയം. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര ഇടപെടലുണ്ടായെങ്കിലും സിറിയയിൽ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. ലക്ഷോപലക്ഷങ്ങൾ തുർക്കിയിലേക്കും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ വഴി യൂറോപ്പിലേക്കും പലായനം ചെയ്തു.

അഭയാർഥി ക്യാംപുകളിൽ നരകിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു കയ്യും കണക്കുമില്ല. യുഎൻ കണക്കനുസരിച്ച് അഭയാർഥികൾ 6.5 കോടിയാണ്. ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര ഇടപെടലുകളും പ്രതിരോധനങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിലൊന്നും വഴങ്ങാതെ അസദ് ഇന്നും അധികാരത്തിൽ കടുച്ചുതൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റിനെ താഴെയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിമതരുടെ ഫ്രീ സിറിയൻ ആർമിയാണ് മുഖ്യ എതിരാളി. ഇവർക്കു സഹായവുമായി തുർക്കിയുമുണ്ട്.

∙ യെമൻ

33 വർഷം ഭരണം നടത്തിയ അലി അബ്ദുല്ല സാലെഹിന് എതിരെയായിരുന്നു യെമനിൽ അറബ് വസന്തത്തന്റെ വാൾമുന തിരിഞ്ഞത്. പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് 2011 നവംബറിൽ സാലെഹ് അധികാരം അബ്ദറാബു മൻസൂർ ഹാദിക്ക് കൈമാറി. എന്നാൽ ഹാദിയുടെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ നിന്നില്ല. രാജ്യത്തെ രൂക്ഷമായ തീവ്രവാദപ്രശ്നങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം എന്നിവ സ്ഥിതി വഷളാക്കി. ഇതിനിടെ പഴയ പ്രസിഡന്റിനോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഹൂതി വിമതർ രാജ്യത്ത് ശക്തി പ്രാപിച്ചു.

സർക്കാരിന്റെ നടപടികളിൽ അതൃപ്തരായ ജനങ്ങളിൽ വലിയൊരളവ് ഹൂതികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കേ ഭാഗം അങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിലായി. 2014 അവസാനമായപ്പോഴേയ്ക്കും രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ സനായും അവർ പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് ഹാദി 2015 മാർച്ചിൽ നാടുവിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം ഹാദിയുടെ സർക്കാരിനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹാദിക്കു വേണ്ടി സൗദി അറേബ്യയും അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും യുകെയും യെമന്റെ ആകാശത്ത് ഹൂതികളെ തറപ്പറ്റിക്കാൻ ആക്രമണം തുടങ്ങി.

ഇതിനിടെ 2017 നവംബറിൽ പഴയ പ്രസിഡന്റ് സാലെഹും ഹൂതി വിമതരുമായി തെറ്റുകയും സാലെഹ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2018 ജൂണിൽ യെമനിലെ സുപ്രധാന തുറമുഖനഗരമായ ഹുദായദ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സേന ആക്രമണം നടത്തി. ഇറാന്റെ പിന്തുണയോടെ ഹൂതികളും തിരിച്ചടിച്ചു. സ്വീഡനിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നായിരുന്നു പരസ്പരാക്രമണത്തിന് അറുതി വന്നത്.

2019ൽ സൗദി മുൻകയ്യെടുത്ത് വിമതരും സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ഏകീകൃത സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ധാരണയായെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും അക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പുതിയ സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റെടുക്കാൻ റിയാദിൽനിന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഏദനിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ അവരെ വരവേറ്റത് മൂന്നു വൻ സ്ഫോടനങ്ങളായിരുന്നു. കർശന സുരക്ഷയിൽ സർക്കാർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്.

യെമനിൽ അറബ് വസന്തം തൊടുത്തുവിട്ട ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ യുഎൻ കണക്കനുസരിച്ച് 2020 മാർച്ച് വരെ 7700 സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ലക്ഷം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് അനൗദ്യോഗിക വിവരം. യെമനിലെ മനുഷ്യജീവിതം ലോകത്തെ മറ്റെവിടത്തേക്കാളും വൻദുരന്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് യുഎൻ 2017ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

