പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായി പൊന്നുരുന്നി മാർഷലിങ് യാഡിനെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു

കൊച്ചി∙ കേരളത്തിന് അഭിമാനമാകുന്ന രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായി വൈറ്റില പൊന്നുരുന്നിയിലെ മാർഷലിങ് യാഡിനെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള സാധ്യത റിപ്പോർട്ട് കേരള റെയിൽ ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ (കെആർഡിസിഎൽ) ദക്ഷിണ റെയിൽവേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. റെയിൽവേ വികസന രംഗത്തു കൊച്ചി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പുതിയ ടെർമിനൽ പരിഹാരമാകുമെന്നും പദ്ധതി സാങ്കേതികമായി പ്രായോഗികവും സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരവുമാണെന്നും സാധ്യത റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



3 വർഷം കൊണ്ടു പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. 4 പ്ലാറ്റുഫോമുകൾ, 2 പാർസൽ ലൈനുകൾ, 1 പിറ്റ് ലൈൻ, 2 സ്റ്റേബിളിങ് ലൈനുകൾ, വാഗൺ എക്‌സാമിനേഷൻ ലൈൻ തുടങ്ങിയവയാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ കഴിയും. സ്റ്റേഷൻ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ 325 കോടി രൂപയുൾപ്പെടെ ആകെ 1654 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണു പൊതു സ്വാകര്യ പങ്കാളിത്തതോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷൻ, യാഡ്, റസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ, വാണിജ്യ കോംപ്ലക്സുകൾ എന്നിവയുണ്ടാകും.

എറണാകുളം മാർഷലിങ് യാഡിൽ റെയിൽവേയ്ക്കു 110 ഏക്കർ ഭൂമിയാണുള്ളത്. എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നിർദിഷ്ട ടെർമിനലിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം. കൂടുതൽ ട്രെയിനുകളോടിക്കാൻ എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ, എറണാകുളം ടൗൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണ്. വർധിച്ചു വരുന്ന ട്രാഫിക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പുതിയ ടെർമിനൽ സഹായകമാകുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

പുതിയ റോഡ് നിർമിച്ച് എൻ‌എച്ച് 66 ലേക്കുള്ള സർവീസ് റോഡിനെ വൈറ്റില മൊബിലിറ്റി ഹബുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊന്നുരുന്നി പാലത്തിനു കീഴിലുള്ള റോഡ് വീതികൂട്ടാനും തമ്മനം-പുല്ലേപ്പടി റോഡിൽ നിന്നു ടെർമിനലിലേക്കു നേരിട്ടുള്ള റോഡും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എളംകുളം മെട്രോ സ്റ്റേഷനെ ഫാത്തിമ ചർച്ച് റോഡ് വഴിയും വടക്ക് ജെഎൽഎൻ സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷനെ സ്റ്റേഡിയം റോഡ് വഴിയും ഇ-ഫീഡറുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ശുപാർശയുണ്ട്.

മധ്യകേരളത്തിലെ അടുത്ത 30 വർഷത്തെ റെയിൽവേ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പുതിയ ടെർമിനലിന് കഴിയുമെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേരളത്തിനു കൂടുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ലഭിക്കാനും ടെർമിനൽ സഹായിക്കും. ഹൈബി ഈഡൻ എംപി നേരത്തെ കേന്ദ്രമന്തി പിയൂഷ് ഗോയലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണു പദ്ധതിയുടെ സാധ്യത പഠനത്തിനു റെയിൽവേ നിർദേശം നൽകിയത്.

