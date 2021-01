ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുൻ ജീവനക്കാരനും സംഘവും: ചുരുളഴിയുന്നു

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് ചിദംബരത്തിനടുത്തുള്ള സീര്‍ക്കാഴിയില്‍ ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തി 16 കിലോ സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്ന സംഘത്തലവന്‍ മുന്‍ ജീവനക്കാരനെന്നു പൊലീസ്. മൂന്നു വര്‍ഷം മുമ്പ് പിരിച്ചുവിട്ട രമേശ് പാട്ടീലാണ് കൂട്ടാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊള്ള ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. അതേ സമയം സംഘത്തിലെ അഞ്ചാമനെ കുംഭകോണത്തു നിന്ന് പൊലീസ് പിടികൂടി.

സമീപകാലത്തൊന്നും കേള്‍ക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇരട്ടക്കൊലയും കവര്‍ച്ചയുമാണ് സീർക്കാഴിയിലുണ്ടായത്. നേരം വെളുത്തതിനു ശേഷം തോക്കടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി കവര്‍ച്ചക്കിറങ്ങുക. മുന്നില്‍ തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു തള്ളുക. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറരയോടാണ് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന സംഘം ജ്വല്ലറി ഉടമയായ തങ്കരാജ് ചൗധരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇടപാടുകാരാണെന്നു കരുതി വാതില്‍ തുറന്ന ചൗധരിയെ സംഘം കുത്തിവീഴ്ത്തി.



ഇതുകണ്ടു ഓടിവന്ന ഭാര്യ ആശ, മകന്‍ അഖില്‍ എന്നിവരെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു. 16 കിലോ സ്വര്‍ണവുമെടുത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന കാറിലാണു സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടത്. വീടുമായി പരിചയമുള്ളവരാണു കവര്‍ച്ചക്കാരെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പൊലീസ് സംശയിച്ചിരുന്നു.



ജിപിഎസ് സംവിധാനമുള്ളതിനാല്‍ പൊലീസ് പിന്നാലെയെത്തുമെന്നു ഭയന്നാണു സംഘം കാര്‍ അടുത്ത ഗ്രാമമായ ഇരിക്കൂറില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇവിടെ പാടത്ത് സ്വര്‍ണം അടങ്ങിയ ബാഗ് കുഴിച്ചിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ബസില്‍ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണു നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടിയത്. കവര്‍ച്ചാമുതല്‍ വീണ്ടെടുക്കാനായി പാടത്തുകൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ സംഘത്തിലെ മണിബാല്‍ എന്നയാള്‍ പാറാവുകാരന്റെ തോക്ക് തട്ടിപറിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പൊലീസ് വെടിവച്ചത്. ഇതില്‍ ഇയാള്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷപെട്ട ഒരാളെ കൂടി പൊലീസ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പിടികൂടിയിരുന്നു.



