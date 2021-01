യുപിയിൽ മൂന്നു വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 മരണം: 10 പേർക്ക് പരുക്ക്

ലക്‌നൗ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദില്‍ മൂന്നു വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ പത്തുപേര്‍ മരിച്ചു. പത്തുപേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. മൊറാദാബാദ് ആഗ്ര ദേശീയപാതയില്‍ രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

മിനി ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് മറ്റൊരു വാഹനവും വന്നു ഇടിച്ചു. പ്രദേശത്ത് കടുത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപയും പരുക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 50,000 രൂപയും അടിയന്തരധനസഹായം നല്‍കുമെന്ന് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.



