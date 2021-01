അമിത് ഷാ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി; ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ 5 തൃണമൂൽ നേതാക്കാൾ ഡൽഹിക്ക്

കൊൽക്കത്ത∙ ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ അഞ്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കാൾ ഡൽഹിയിലേക്ക്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ഹൗറ റാലിയിൽ വച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേരേണ്ടിയിരുന്ന നേതാക്കളാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. അമിത് ഷായുടെ ഹൗറ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കാൾ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.



വെള്ളിയാഴ്ച തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ‌നിന്ന് രാജിവച്ച ബംഗാളിലെ മുൻ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജിബ് ബാനർജി, ബാലിയിൽ നിന്നുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എ ബൈശാലി ദാൽമിയ, ഉത്തർപാറ എം‌എൽ‌എ പ്രഭിർ ഘോഷാൽ, ഹൗറ മേയർ രതിൻ ചക്രബർത്തി, മുൻ എം‌എൽ‌എ പാർത്ഥ സാരതി ചാറ്റർജി എന്നിവരാണ് ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നത്.

അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും ഹൗറയിലെ ദുമുർജോളയിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബിജെപി റാലിക്ക് മാറ്റമില്ല. അമിത് ഷാ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും. കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും റാലിയിൽ ഉണ്ടാകും.

