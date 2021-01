ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ 18 മാസത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ച് നിര്‍ത്താമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കേന്ദ്ര ബജറ്റിനു മുന്നോടിയായുള്ള സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തുറന്ന മനസോടെയാണ് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് മരവിപ്പിക്കാമെന്ന കൃഷി മന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ 22 ലെ വാഗ്ദാനം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. വീണ്ടുമൊരു ചർച്ചക്ക് ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ അകലം മാത്രമേയുള്ളുവെന്ന കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമറിന്റെ പ്രസ്താവന പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.

കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ 11 തവണ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഒന്നര വർഷത്തേക്കു മരവിപ്പിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും 3 നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കാതെയുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കർഷകർ.

