ശശി തരൂരിനെതിരെ കർണാടകയിലും രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കേസ്

ബെംഗളൂരു∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സംഘർഷത്തിൽ കർഷകൻ മരണമടഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശശി തരൂർ എംപി ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പേർക്കെതിരെ കർണാടകയിലും കേസ്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ബി.എസ്. രാകേഷ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പരപ്പന അഗ്രഹാര പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ രാജ്ദീപ് സർദേശായി, മൃണാൾ പാണ്ഡെ, വിനോദ് കെ. ജോസ്, സഫർ അഗ്‌ഹ, പരേഷ്നാഥ്, അനന്ത്നാഥ് എന്നിവരാണ് രാജ്യദ്രോഹക്കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ.

മധ്യഡൽഹിയിൽ കർഷകൻ മരണമടഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ സന്ദേശങ്ങൾ പോസ്റ്റ് െചയ്തെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസെടുത്തത്. മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാന സംഭവത്തിൽ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പേർക്കെതിരെ നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Shashi Tharoor among seven booked for sedition in karnataka