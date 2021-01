ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ നടക്കും. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നടത്താനിരുന്ന സമ്മേളനം കോവിഡ്, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കണക്കിലെടുത്താണു നീട്ടിയത്. ജൂലൈയിൽ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും തൊഴില്‍ കോഡും അടക്കം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാംവാരം രാജ്യമാകെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്‍ നടത്തും. കേരളത്തില്‍ തുടര്‍ഭരണവും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബിജെപിയെ തോല്‍പ്പിക്കലുമാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുഖ്യലക്ഷ്യമെന്നു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയോഗം വ്യക്തമാക്കി.

