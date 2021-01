ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബർഗ്, അലക്സി നവൽനി എന്നിവരെ സമാധാന നൊബേലിന് നാമനിർദേശം ചെയ്തു

ഒസ്‌ലോ∙ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമർ പുടിന്റെ കടുത്ത വിമർശകനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ അലക്സി നവൽനി, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബർഗ് എന്നിവർ ഈ വർഷത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിർദേശം ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് ആളുകളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന നോർവീജിയൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാണ് ഇവരെ നാമനിർദേശം ചെയ്തത്.



2014 മുതൽ നോർവീജിയൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാര പട്ടികയിലേക്ക് നാമനിർദേശം നടത്തുന്നത്. 2019ൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് മാറ്റം വന്നത്. എന്നാൽ നാമനിർദേശ പട്ടികയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ തയാറായില്ല. വാർത്ത ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം ഗ്രേറ്റ, നവൽനി, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ സുരക്ഷിതമായും പെട്ടെന്നും എത്തിക്കുന്ന കോവാക്സ് പദ്ധതി എന്നിവയാണ് നാമനിർദേശ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, നാറ്റോ എന്നിവയും നാമനിർദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.



കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കെതിരെ ഗ്രേറ്റ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളും അതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാംപെയ്ൻ സംഘവുമാണ് നാമനിർദേശത്തിന് അർഹയാക്കിയത്. റഷ്യയിൽ സമാധാനപരമായ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള പോരാട്ടം നവൽനിയെ പരാമർശിക്കാനുള്ള കാരണമായി നാമനിർദേശം ചെയ്ത നോർവേനിയൻ മുൻ മന്ത്രി ഒല എൽവെസ്റ്റ്യബൻ പറഞ്ഞു. 2021 ഒക്ടോബറിലാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.



English Summary : Navalny, WHO and Thunberg among nominees for Nobel Peace Prize