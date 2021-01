ധനമന്ത്രിയിൽ നിന്നു വലിയ മാജിക്ക് പ്രതീക്ഷകളില്ല: വിപണിയുടെ ബജറ്റ് കാഴ്ച

കൊച്ചി∙ പത്തു മാസത്തെ ബുൾ റണ്ണിന്റെ ആവേശത്തിലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണി തുടർച്ചയായ ആറാമത്തെ ദിവസവും വീണതോടെ നിക്ഷേപകർ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. ബജറ്റ് ദിനത്തിലും വിദേശഫണ്ടുകളുടെ വിൽപന ഭീഷണി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ബജറ്റിനു ശേഷം വാങ്ങൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുൻനിര നിഫ്റ്റി ഓഹരികളിലെ വൻ വിൽപനയിലൂടെ വിപണിയെ വീഴിക്കുന്നതിൽ വിദേശ ഫണ്ടുകൾ വിജയിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞവാരം കണ്ടത്.

അമേരിക്കൻ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ ബജറ്റിനു മുന്നോടിയായി ലാഭം ബുക്കു ചെയ്തത്, അമേരിക്കൻ ചില്ലറ നിക്ഷേപകരുടെ ഭീഷണി മറികടക്കാനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്നും ഇനിയും ഫണ്ടുകൾ പണം പിൻവലിച്ചേക്കുമെന്നു വിപണി ഭയക്കുന്നു. ഓഹരി വിപണിയുടെ ബജറ്റ് ആഴ്ചയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ബഡ്ഡിങ് പോർട്ഫോളിയൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ.

എന്നാൽ ബജറ്റിനു ശേഷം മിഡ്ക്യാപ് സെക്ടറിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപം തുടർന്നേക്കാമെന്നതും, അഗ്രോ, ഫാർമ, ഇൻഫ്രാ, മാനുഫാക്ച്ചറിങ്, എഫ്എംസിജി, റിയൽറ്റി സെക്ടറുകൾ മുന്നേറ്റം നേടിയേക്കാമെന്നതു വിപണിക്ക് അനുകൂലമാണ്. 13440 പോയിന്റിലാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്ത സപ്പോർട്ട് മേഖലയെങ്കിലും 13200 പോയിന്റ് മേഖലയിലാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ അതി ശക്തമായ പിന്തുണമേഖല. 13850-13900 നിലയിൽ നിഫ്റ്റിക്കു വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്നതും വിപണിക്കു വിനയാണ്.

വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ബെറ്റ്‌സ്

ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകളും റെഡിറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോക്താക്കളായ ചില്ലറ നിക്ഷേപകരും തമ്മിലുള്ള വിപണി യുദ്ധമാണ് അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ പുതിയ വാർത്ത. ചെറുകിട നിക്ഷേപകരുടെ ഏകോപന ശക്തിയോടു പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ വൻകിട അമേരിക്കൻ ഫണ്ടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും, അതിനായി അവരുടെ രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപങ്ങൾവരെ അമേരിക്കയിലേക്കു തിരികെയെ എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതും ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കു ക്ഷീണമായിത്തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ വിൽപന

നവംബറിൽ 65000 കോടിയും ഡിസംബറിൽ 48000 കോടി രൂപയും അധികമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച വിദേശ ഫണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി 12730 കോടി രൂപയുടെ വിൽപന നടത്തിയപ്പോൾത്തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണി കരടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് വീണു കഴിഞ്ഞു. 2021 ലെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട വിപണി ഡിസംബറിലെ റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങളും കൈവിടുമോ എന്ന് മാത്രമാണറിയാനുള്ളത്.

ബജറ്റ് ദിനത്തിലും വിദേശ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപന നടത്തിയേക്കുമോ എന്നതാണ് വിപണിയുടെ അടുത്ത ആശങ്ക. എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ചെറുകിട നിക്ഷേപകരുടെ വിൽപനക്കു ശേഷം വാങ്ങിത്തുടങ്ങുക എന്നതായിരിക്കും വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ തന്ത്രം.

വിപണിയുടെ ബജറ്റ് കാഴ്ച

∙ നൂറ് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ ബജറ്റിന്റെ പാരമ്പര്യ-ധാരണകൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നതും അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാകും ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റെന്നാണ് പ്രഖ്യാപവും ധനമന്ത്രിയിൽ നിന്നു വലിയ മാജിക്കുകളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന മുൻ വിധിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ നടന്ന വിൽപനക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നത് വിപണിക്കു ഭീഷണിയാണ്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി 11% വളർച്ച നേടുമെന്ന സാമ്പത്തിക സർവ്വേ പ്രഖ്യാപനത്തെയും വിപണി നിരാകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടത്.

∙ കൂടുതൽ പണം ചെലവിടുന്ന ഇൻഫ്രാ പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും, കാർഷിക- റെയിൽ ഇൻഫ്രാ പ്രജക്ടുകളും ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്രാ സെക്ടറിനും, സിമന്റ്, അഗ്രോ ടെക്, ഫെർട്ടിലൈസർ ഓഹരികൾക്കും മുന്നേറ്റം ഉറപ്പാക്കിയേക്കും. എക്സൈസ് നികുതി വർധനവും ഇറക്കുമതി നയങ്ങളും മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിനു മുന്നേറ്റം നൽകിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ തുടർ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ അഭാവം വിപണിയിൽ തിരുത്തൽ നൽകിയേക്കാം.

∙ പവർ, ഫാർമ, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്‌സ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ, സെക്ടറുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിലുണ്ടാവുമെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞതു ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻസെന്റീവ് സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി ഓട്ടോ സെക്ടറിന് പ്രതീക്ഷനൽകുന്നു. ടയർ, ഓട്ടോ അൻസിലറി ഓഹരികളും പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

∙ മെറ്റൽ, സിമെന്റ് സെക്ടർ നിയന്ത്രണ ബില്ലുകളും പുത്തൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രൂപീകരണവും കോംപെറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഭേദഗതികളും, സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ അമിത കടന്നു കയറ്റം പല തന്ത്ര പ്രധാന മേഖലകളിലും അനുവദിക്കുന്നതും വിമർശനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും കൊണ്ടു വരുമെന്നതും പ്രശ്നമാണ്. ബാങ്കിങ്ങിലെ പുതു നയങ്ങൾ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾക്കും വിനയായേക്കാം. പൊതു മേഖല വിൽപന ത്വരിതപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് പൊതുമേഖലക്കു മുന്നേറ്റം നൽകിയേക്കാം.

∙ ഇക്കണോമിക് സർവേയിൽ വികസന മുരടിപ്പിന്റെ കാരണങ്ങൾ തേടുന്നതിന് പകരം ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് ഏജൻസികളുടെ റേറ്റിങ് രീതിയെ കുറ്റം പറയാൻ ധനമന്ത്രി കാണിച്ച ധൈര്യവും ബജറ്റ് ‘കാലി’യാണെന്ന ധാരണ പരത്തിയതും വെള്ളിയാഴ്ച വിപണിക്കു വിനയായി.

ഓഹരിയും സെക്ടറുകളും

∙ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ അറ്റാദായം മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നു 19.1% വളർന്ന് 4939 കോടിയായി ഉയർന്നതും പലിശ വരുമാനത്തിലെ 16% വളർച്ചയും ചെലവിനത്തിൽ വന്ന 500 കോടിയുടെ കുറവും ഓഹരിക്കനുകൂലമാണ്. ബാങ്കിന്റെ കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ അനുപാതം 4.38 ശതമാനത്തിന്റേതാണെന്നതും സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് 2% വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്നതും മാത്രമാണ് ഏക പ്രതികൂല ഘടകം. ഓഹരിക്ക് 700 രൂപ ബാരെ ലക്‌ഷ്യം കാണാവുന്നതാണ്.

∙ കൊട്ടക് മഹിന്ദ്ര ബാങ്കിന് ലക്‌ഷ്യം തെറ്റിയെങ്കിലും എച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിൻറെ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിന് അനുകൂലമായി. അറ്റാദായം കുറഞ്ഞെങ്കിലും പലിശ വരുമാനം കൂടിയതും കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ തോത് കുറഞ്ഞതും കരുതൽ ധനം വർധിപ്പിച്ചതും ആക്സിസ് ബാങ്കിനും ഇൻഡസ് ഇന്ദ് ബാങ്കിനും മുന്നേറ്റം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി വാങ്ങിത്തുടങ്ങുക.

∙ തുടർ നഷ്ടങ്ങളുടെ മൂന്നു പാദങ്ങൾക്കു ശേഷം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് കാറുകളുടെ വിൽപനയിൽ വൻമുന്നേറ്റം നേടിയ കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 67% ലാഭവർധനവും 5.5% വരുമാന മുന്നേറ്റവും മികച്ച മാർജിനും സ്വന്തമാക്കിയത് ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ജെഎൽആറിന്റെ വൻ വരുമാന വർധനവും കമ്പനിക്ക് പുതുയുഗം വരുന്നെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓഹരി അതി ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് നിർബന്ധമായും പരിഗണിക്കുക.

∙ ടാറ്റയുടെയും ടിവിഎസിന്റെയും മികച്ച പാദഫലങ്ങളും റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ജപ്പാൻ വിപണി പ്രവേശനവും ഹീറോയുടെ മെക്സിക്കൻ വിപണി പ്രവേശനവും ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിക്ക് ഒരു പ്രധാന ആഴ്ചയാണു സമ്മാനിച്ചത്. നാളത്തെ യൂണിയൻ ബജറ്റും ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിക്ക് അനുകൂല പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

∙ ലോകത്തെ മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ ജന്മനാട്ടിലേക്കുള്ള ‘ബുള്ളറ്റിന്റെ’ വിപണി പ്രവേശനം ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബൈക്കിങ് കമ്പനികളുടെ രാജ്യാന്തര വിൽപന ആഭ്യന്തര വിൽപനക്കു മുകളിൽ പോകാൻ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മതിയാവുമെന്നു കരുതുന്നു. ഐഷർ, ടിവിഎസ്, ബജാജ് , ഹീറോ എന്നിവ ദീർഘ കാല നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കുക.

∙ ഡീസൽ എൻജിൻ നിർമാതാക്കളായ കമ്മിൺസ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 20% നേട്ടത്തോടെ 240 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടിയതിനെ തുടർന്ന് ഓഹരി വെള്ളിയാഴ്ച്ച 10% മുന്നേറ്റം നേടി. ഓഹരി അടുത്ത തിരുത്തലിൽ പരിഗണിക്കാം.

∙ മുൻ വർഷത്തിലെ മൂന്നാം പാദ ഫലത്തിൽ നിന്നു 25% വർധനവോടെ 1556 കോടി രൂപയുടെ കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറ്റാദായം സ്വന്തമാക്കിയ ബജാജ് ഓട്ടോ കഴിഞ്ഞ വാരം 8% മുന്നേറ്റം നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ മുൻ വർഷത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ 121 കോടി രൂപ മാത്രം അറ്റാദായം നേടിയ ടിവിഎസ് മോട്ടോഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 266 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടിയത് ഓഹരിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഓഹരി അടുത്ത തിരുത്തലിൽ സ്വന്തമാക്കുക. ഐഷർ, ഹീറോ എന്നിവ മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ പുറത്തു വിട്ടേക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു.

∙ ഡിഎൽഎഫ് മൂന്നാം പാദത്തിൽ 9% വീതം വരുമാനവർധനവും ലാഭവർധനവും നേടിയത് റിയൽറ്റി സെക്ടറിന് അനുകൂലമാണ് ഓഹരിക്ക് 500 രൂപ ലക്‌ഷ്യം കാണാവുന്നതാണ്.

∙ സൺ ഫാർമയുടെയും ലോറസ് ലാബിന്റെയും മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ സെക്ടറിന് ഗുണകരമായി

∙ ഓറിയന്റ് ഇലക്ട്രിക് വിൽപന വർധനവിന്റെയും മികച്ച മാർജിന്റെയും പിൻബലത്തിൽ 53.88 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം സ്വന്തമാക്കി. മുൻ വർഷം മൂന്നാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ നഷ്ടം 5.68 കോടിയുടേതായിരുന്നു.

∙ അറ്റാദായത്തിൽ 24% മുന്നേറ്റം നേടിയ കോൾഗേറ്റും വെള്ളിയാഴ്ച വിപണിയിൽ 4% നേട്ടമുണ്ടാക്കി. മാരിക്കോ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണി ലിവർ മുതലായ കമ്പനികളും കഴിഞ്ഞ വാരം മികച്ച പാദഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എഫ്എംസിജി ഓഹരികൾ അടുത്ത പാദത്തിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ എയർടെൽ ജിയോയെക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വളരുന്നതും ഐഡിയയുടെ വരിക്കാരുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞതും ടെലികോം സെക്ടറിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവാകുകയാണ്. റീറ്റെയ്ൽ, ടെലികോം മേഖലയിലെ തിരിച്ചടികൾ റിലയൻസിന് അടുത്ത പാദത്തിൽ ബാധ്യതയായേക്കാമെന്ന് വിപണി ഭയക്കുന്നു. 5ജിക്കായുള്ള അധിക നിക്ഷേപവും റിലയൻസിന് അടുത്ത പാദത്തിൽ ബാധ്യതയായേക്കും.

∙ റിലയൻസ് - ആമസോൺ തർക്കം നീളുന്നതും റിലയൻസിന് മാത്രമാണ് നഷ്ടം നൽകുന്നതും ഓഹരിക്കു മാർച്ച് സീരീസ് മുതൽ ഐആർസിടിസി, ടിസിഐ, ആൽകെം ലാബ്‌സ്, നിപ്പോൺ ലൈഫ് മുതലായ കമ്പനികളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓഹരി വിലകളിൽ കൂടുതൽ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കും മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന റിസൾട്ടുകൾ

എസ്ബിഐ, എച്ഡിഎഫ്സി ലിമിറ്റഡ്, ഹീറോ, മഹിന്ദ്ര, ഭാരതി എയർടെൽ അദാനി ഗ്രീൻ, അദാനിഎന്റർപ്രൈസസ്, കൊറൊമാൻഡൽ,ജൂബിലന്റ് ഫുഡ്, ബ്രിട്ടാനിയ, ഫിനോലെക്സ്, ഡിക്‌സൺ, എസ്കോർട്സ്, രാംകോ സിമന്റ്, രാംകോ സിസ്റ്റംസ്, ബജാജ് കൺസ്യൂമർ, ടാറ്റ കോൺസുമെർ, ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, വണ്ടർലാ, കാസ്ട്രോൾ, അപ്പോളോ ടയർ, ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽ, ഡെൽറ്റ കോർപറേഷൻ, സീക്വൻറ്, പിഎൻസി ഇൻഫ്രാ, വിഗാർഡ്, ടാറ്റ പവർ, അദാനി പവർ, അദാനി ട്രാൻസ് മിഷൻസ്, ഗോദ്‌റെജ്‌ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഐപിസിഎ ലാബ്സ്, ആർഇസി, സീ, ആൽകെം ലാബ്സ്, അഫ്‌ലെ, മുതലായ കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ടുകൾശ്രദ്ധിക്കുക. അഞ്ഞൂറോളം കമ്പനികളാണ് ഈ ആഴ്ച റിസൾട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഐപിഒ

ബ്രുക്ക്ഫീൽഡ് ട്രസ്റ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഐപിഓ മൂന്നാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 274-275 രൂപയാണ് ഓഹരിയുടെ വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം.

