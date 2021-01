ഉഗാഡിക്ക് ശേഷം കർണാടകയിൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി: വെടി പൊട്ടിച്ച് ബിജെപി എംഎൽഎ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിലെ നേതൃമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനയുമായി മുതിർന്ന ബിജെപി എം‌എൽ‌എ ബസംഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്‌നാൽ. കർണാടകയിലെ പുതുവത്സരാഘോഷമായ ഉഗാഡിക്ക് ശേഷം പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരമേൽക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കാലമായി മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുന്ന ബിജാപുർ സിറ്റി എം‌എൽ‌എയായ യത്‌നാൽ, പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആളായിരിക്കുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.

‘ഇനി മുതൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം തേടി ഞാൻ കൈകോർത്ത് പോകില്ല. മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെയാൾ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വടക്കൻ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് സംഭവിക്കും. കാത്തിരുന്ന് കാണുക’– യത്‌നാൽ പറഞ്ഞു.

യെഡിയൂരപ്പ കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമി വടക്കൻ കർണാടക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളയാളാകാമെന്നും ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചതായും യത്‌നാൽ ഒക്ടോബറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മകര സംക്രാന്തിക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ചരിത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഈ മാസം ആദ്യം പാർട്ടി നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, യത്‌നാൽ യെഡിയൂരപ്പയുമായി സംസാരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ‘സ്റ്റെപ്പ്-മദർ’ രീതിയെ എതിർത്ത അദ്ദേഹം, ഭരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ ബി.വൈ വിജയേന്ദ്രയുടെ ഇടപെടലും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

പാർട്ടിയുമായും നേതാക്കളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിനെതിരെ ബിജെപി നേതൃത്വം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും, ഈ മാസം ആദ്യം മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണത്തിനുശേഷം, സീനിയോറിറ്റിയോ സത്യസന്ധതയോ പരിഗണിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭീഷണിക്കു വഴങ്ങിയതായി യത്നാൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

യെഡിയൂരപ്പയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് കർണാടകയിൽ നേതൃമാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് ചില ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെ സംസ്ഥാന ബിജെപി നിരസിച്ചു.

