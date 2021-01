കാസർകോട് ∙ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് തന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വളച്ചൊടിച്ചെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. ചിലര്‍ ബോധപൂര്‍വം ഇതിനായി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തി. തീര്‍ത്തും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണത്. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയിക്കാന്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിക്കു ശേഷിയുണ്ട്‌. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനല്ല, യുഡിഎഫിനെ ജയിപ്പിക്കാനാണ് തന്റെ ശ്രമം.

സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ യുഡിഎഫ് സെഞ്ചുറി നേടുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. നേമത്ത് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചനകളെ ബലപ്പെടുത്തി മുല്ലപ്പള്ളി നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവച്ചത് പാര്‍ട്ടിയില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണം.

Content Highlights: Oommen Chandy will win from anywhere: Mullappally Ramachandran