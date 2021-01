‘സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങില്ല; സർക്കാർ കർഷകർക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല’

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദവിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സ്വയം ബഹുമാനവും പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നു കർഷക നേതാവ് നരേഷ് ടിക്കായത്ത്. ഒരു ഫോൺ കോളിനിപ്പുറം ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെങ്കിൽ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നവരെ വിടണം. സമ്മർദത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഒരു കാര്യവും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പാർലമെന്റും സർക്കാരും കർഷകർക്ക് മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നടന്ന അക്രമം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്.

ദേശീയ പതാക എല്ലാത്തിനും മുകളിലാണ്. പതാകയെ അപമാനിക്കാൻ ഒരാളെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. കർഷകരുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിയമങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞ മോദി,. ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചതിനെ മൻ കി ബാത്തിൽ അപലപിച്ചിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിവസമുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 40 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 80 പേർ അറസ്റ്റിലായി.

English Summary: Will honour PM's dignity but protect our self-respect: Naresh Tikait