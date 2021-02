പീഡനം തടഞ്ഞു; സ്ത്രീയുടെ കൈക്കുഞ്ഞിനെ തീയിലെറിഞ്ഞു, ഗുരുതര പരുക്ക്‌

മുസാഫർപുർ (ബിഹാർ) ∙ ലൈംഗിക അതിക്രമം തടഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ ഒക്കത്തിരുന്ന മൂന്നു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ തീയിലെറിഞ്ഞ് യുവാവിന്റെ ക്രൂരത. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി.



ബൊക്കാഹൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അക്രമം നടന്നത്. കുഞ്ഞുമായി വീട്ടുമുറ്റത്തു തീ കാഞ്ഞിരുന്ന യുവതിയെ യുവാവ് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രതിഷേധിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായി യുവാവ് കുഞ്ഞിനെ തട്ടിപ്പറിച്ചു തീയിലെറിയുകയായിരുന്നു.

ലോക്കൽ പൊലീസ് ആദ്യം കേസെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചെന്നും സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിനു പരാതി നൽകിയ ശേഷമാണു കേസെടുത്തതെന്നും യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് പരാതിപ്പെട്ടു.



English Summary: Bihar Man Throws Baby Into Fire After Her Mother Opposes Sexual Harassment Bid: Police