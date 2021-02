പെട്രോളിന് 2.5 രൂപ, ഡീസലിന് 4 രൂപ സെസ്; വില കൂടില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെട്രോള്‍ ലീറ്ററിന് രണ്ടര രൂപയും ഡീസൽ ലീറ്ററിന് നാലു രൂപയും അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്‍സ് സെസ് (എഐഡിസി) ഈടാക്കാൻ ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശം. അതേസമയം എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചതിനാല്‍ വില കൂടില്ല. ഫ്രെബ്രുവരി രണ്ട് മുതൽ ഈ സെസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

‘‘ചില ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്‍സ് സെസിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് അധിക ബാധ്യത വരാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധപുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്.’’ – ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ നിർമല പറഞ്ഞു.

English Summary: Cess of Rs 2.5/litre on petrol, Rs 4/litre on diesel