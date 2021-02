മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര താനെ ഭീവണ്ടിയിലെ മൻകോളി പ്രദേശത്തെ ഹരിഹർ കോംപൗണ്ടിൽ ഗോഡൗൺ തകർന്നു. ഏഴു പേരോളം കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം. അഗ്നിശമന സേന, പൊലീസ്, ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Godown Collapses in Harihar Compound of Mankoli in Thane’s Bhiwandi, 7 Feared Trapped