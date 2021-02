ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ നഗരസഭകളിലേക്കു നടന്ന രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയം നേടിയെങ്കിലും ഭരണം ഉറപ്പാക്കിയത് 19 ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം. അതേസമയം, കുറഞ്ഞ സീറ്റുകൾ നേടിയ ബിജെപി 24 ഇടങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ബാക്കിയുള്ള 47 ഇടങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രരുടെയും മറ്റു കക്ഷികളുടെയും നിലപാട് നിർണായകമാകും.



20 ജില്ലകളിലായി 80 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, ഒൻപതു മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകൾ ഒരു മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ എന്നിവയിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നത്. ആകെയുള്ള 3095 വാർഡുകളിൽ 1197 ഇടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും 1140 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപിയും വിജയം കണ്ടു. എൻസിപി–46, ആർഎൽപി–13, സിപിഎം–മൂന്ന്, ബിഎസ്പി–ഒന്ന് വീതം സീറ്റുകളിൽ വിജയം കണ്ടപ്പോൾ 634 സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളാണു വിജയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏഴിനു നടക്കുന്ന ചെയർപേഴ്സൺ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പിറ്റേന്നു നടക്കുന്ന വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇവരുടെ പിന്തുണ ഭരണം പിടിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും ഏറെ നിർണായകമാകും.

കുറഞ്ഞത് 50 നഗരസഭകളിൽ തങ്ങൾ അധികാരം പിടിക്കുമെന്നാണു കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഡിസംബറിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്വതന്ത്രരുടെയും ചെറുകക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ നേടി കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികാരം പിടിക്കാൻ ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനു സാധിച്ചിരുന്നു. അന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 45 നഗരസഭകളിൽ 33ലും ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം നേടാൻ പാർട്ടിക്കായപ്പോൾ 10 ഇടങ്ങളിലെ വിജയംകൊണ്ടു ബിജെപിക്കു തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവന്നു. രണ്ടിടത്തു സ്വതന്ത്രരും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്ന ഏക മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനായ അജ്മേറിൽ ഭരണം നിലനിർത്താനായത് ബിജെപിക്ക് ആഹ്ലാദം പകർന്നു. 80 വാർഡുകളിൽ 48 സീറ്റും ബിജെപി നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനു 18 സീറ്റുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവന്നു. അജ്മേറിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ രഘു ശർമയ്ക്കും ഈ തോൽവി തിരിച്ചടിയായി. പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്താസര, മന്ത്രി സാലേ മുഹമ്മദ് എന്നിവർക്കും സ്വന്തം തട്ടകം പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിക്കു വിട്ടു നൽകേണ്ടിവന്നതും കോൺഗ്രസിനു ക്ഷീണമായി. അതേസമയം, ബിജെപിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ രാജസമന്ധിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരം പിടിച്ചു. 45ൽ 26 സീറ്റും നേടിയാണ് പാർട്ടി അധികാരം ഉറപ്പിച്ചത്.

