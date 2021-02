ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ പകുതിയിലേറെയും വിവിധ നികുതികളിൽനിന്ന്. ബജറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചു പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരിന് ഒരു രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 53 പൈസയും പ്രത്യക്ഷ–പരോക്ഷ നികുതികളിൽനിന്നാണ്. അതിൽത്തന്നെ ജിഎസ്‌ടി വഴിയുള്ള നികുതി വരുമാനമാണു കൂടുതൽ– ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 15%.

വായ്‌പയും മറ്റു ബാധ്യതകളും വഴി ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 36 ശതമാനമാണു സർക്കാരിനു ലഭിക്കുന്നത്. നികുതികൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഇതുവഴിയാണ്. കേന്ദ്ര വരുമാനത്തിന്റെ 5% കടരഹിത മൂലധനം വഴിയാണ്. മറ്റു നികുതിയേതര വരുമാനം ആറു ശതമാനം വരും. ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 13% കോർപറേഷൻ നികുതിയിലൂടെയാണ്. എക്സൈസ് തീരുവയിലൂടെ 8 ശതമാനവും കസ്റ്റംസ് തീരുവയിലൂടെ 3 ശതമാനവും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു. ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 14% ആദായനികുതിയിലൂടെയാണ്.

മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആകെ വരുമാനത്തിൽ ജിഎസ്ടിയുടെ പങ്ക് കുറവാണ്. 2019ൽ 19%, 2020ൽ 18% എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം. ഇത്തവണ 3% കുറഞ്ഞതാണ് 15ൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ ജിഎസ്‌ടി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ പ്രകടമായ വർധനവുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നവംബറിൽ 1,04,963 കോടി രൂപയായിരുന്ന ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം ഡിസംബറിൽ 1,15,174 കോടിയായി ഉയർന്നു. ജനുവരിയില്‍ അത് 4673 കോടി വർധിച്ച് 1,19,847 കോടിയായെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

2020 ജനുവരിയിലേതിനേക്കാൾ എട്ടു ശതമാനം വർധനവാണ് 2021 ജനുവരിയിലെ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം. ജിഎസ്‌ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർധനവാണ് ഇത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ 86,449 കോടി രൂപയിലേക്ക് വരുമാനം ഇടിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് ജിഎസ്‌ടി പതിയെ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

എക്‌സൈസ് തീരുവ വഴിയുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 7 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് ഇത്തവണ എട്ടിലെത്തി. എന്നാൽ കോർപറേഷൻ നികുതി 18ൽനിന്ന് 13 ശതമാനത്തിലെത്തി. ആദായ നികുതിയിലും കുറവുണ്ട്. 2019ൽ 16 ശതമാനമായിരുന്നു ആകെ വരുമാനത്തിൽ ആദായനികുതിയുടെ പങ്ക്. 2020ൽ അത് 17 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഇത്തവണ 14 ശതമാനത്തിലും. കസ്റ്റംസ് തീരുവയിലൂടെയുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും 4 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇത്തവണ അത് 3 ശതമാനമായി. നികുതിയേതര വരുമാനവും കുറഞ്ഞു. 2019ൽ 9 ശതമാനവും 2020ൽ 10 ശതമാനവുമുണ്ടായിരുന്ന വരുമാന വിഹിതം ഇത്തവണ ആറിലേക്കാണ് കൂപ്പുകുത്തിയത്.

സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂപ ചെലവാകുന്നത് പലിശയടവിനു വേണ്ടിയാണ്. സർക്കാരിലേക്ക് ഒരു രൂപ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 20 പൈസയും പലിശയടവിലേക്കാണു പോകുന്നത്. 2020ൽ അത് 18 പൈസയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വീതമായുള്ള നികുതികളും തീരുവകളും നൽകുന്നതിലൂടെ 16 പൈസയാണ് ചെലവാകുന്നത്. 2020ൽ അതുവഴി ചെലവ് 20 പൈസയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2020ൽ ആകെ ചെലവിന്റെ 13% നീക്കിവച്ചപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് 14ലേക്ക് ഉയർന്നു. കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെയുളള പദ്ധതികൾക്കുള്ള തുകയിൽ മാറ്റമില്ല, 2020നു സമാനമായി ഇത്തവണയും 9%.

പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ 2020ൽ ആറു ശതമാനം തുക ചെലവിനത്തിൽ നീക്കിവച്ചപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് 5 ശതമാനമായി. പ്രതിരോധ ചെലവിൽ മാറ്റമില്ല. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും എട്ടു ശതമാനമാണ് വകയിരുത്തിയത്. അതേസമയം സബ്‌സിഡി ഇനത്തിലെ ചെലവ് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020ൽ ആറു ശതമാനമായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ 8 ശതമാനം. ധനകമ്മിഷനും സംസ്ഥാന വിഹിതവും ഇനത്തിൽ 2020നു സമാനമായി ഇത്തവണയും 10 ശതമാനമാണ് ചെലവ്. മറ്റു ചെലവുകൾക്കായും ഇത്തവണ 10 ശതമാനമാണു വകയിരുത്തിയത്.

(ചിത്രം: ധനമന്ത്രി നിർ‌മല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്ചേഞ്ചിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച (Punit PARANJPE/ AFP)

English Summary: Union Budget 2021: For every rupee in govt kitty, 53 paise to come from taxes