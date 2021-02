ന്യൂഡൽഹി∙ കര്‍ഷക ക്ഷേമത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. 2020ല്‍ 75,060 കോടി രൂപ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. 43 ലക്ഷം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് താങ്ങുവിലയുടെ ഗുണം ലഭിച്ചുവെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ധനമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദത്തെ പ്രതിപക്ഷം മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയും ആര്‍ത്തുവിളിച്ചും പരിഹസിച്ചു. ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് തുടക്കത്തിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കില്ലെന്ന സൂചനയും ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ ധനമന്ത്രി നല്‍കി. കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ തുടരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകര്‍ക്കും അസംഘടിതവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും നേരിട്ട് പണമെത്തിച്ചു. കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Union Budget 2021: Govt is committed to farm welfare, says Nirmala Sitharaman; Oppositions protest