തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സൂചനയുമായി കേന്ദ്രബജറ്റ്; ബിജെപി പ്രചാരണവിഷയമാക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ബജറ്റിനുള്ളിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പുറമേ പ്രകടമാകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സൂചകങ്ങൾ. ഏപ്രിൽ–മേയ് മാസത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു പോകുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി ഇത് വലിയ പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പ്. ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസും വൈറ്റില മേൽപ്പാലവുമെല്ലാം എൽഡിഎഫ് പ്രചാരണവിഷയമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ബിജെപിക്കും ബജറ്റിലൂടെ കേരളത്തിൽ പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ്.

കടമെടുക്കൽ പരിധി കൂട്ടിയത് സംസ്ഥാനത്തിനു ഗുണകരമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഏറെ നാളായുള്ള ആവശ്യവുമായിരുന്നു ഇത്. മൊത്തം ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിന്റെ 3.5% ആണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് കടമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതുവരെ ഇത് 3 ശതമാനമായിരുന്നു. നാല് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തിനു 2021–22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 9000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാം. 4 ശതമാനത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം മൂലധന ചെലവുകൾക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.

ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനു കേരളത്തിന് 65,000 കോടിരൂപ മാറ്റിവച്ചതാണ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്. 1100 കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനുൾപ്പെടെയാണ് തുക. ഇതിൽ 600 കിലോമീറ്റർ മുംബൈ–കന്യാകുമാരി ഇടനാഴിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്നതാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഈ ഇടനാഴി യാഥാർഥ്യമായാൽ മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക ഉണർവിനു ഇടയാക്കും. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കു മെച്ചപ്പെട്ട ഗതാഗതം സാധ്യമാകുന്നതിനൊപ്പം വിവിധ അനുബന്ധ പദ്ധതികളും യാഥാർഥ്യമാകും. ദേശീയപാതകളുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്ഗരി ചർച്ചയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റിലെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പൂർണമായി നടപ്പാകാറില്ലെന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറുവശം. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിനു 1957.05 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11.5 കിലോമീറ്ററാണ് നീട്ടുന്നത്.

തമിഴ്നാടിനു 1,03,000 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. 3,500 കിലോ മീറ്റർ ദേശീയപാതാ നിർമാണമാണ് ഇതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ മധുര –കൊല്ലം ഇടനാഴി ഇടുത്ത വർഷം തുടങ്ങാനാണ് ആലോചന. 675 കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാതയുടെ നിർമാണത്തിനായി ബംഗാളിന് 25,000 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസമിൽ 1,300 കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാതാ നിർമാണത്തിന് 34,000 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Union Budget on the view of assembly elections