നയ്‌പിറ്റോ∙ മ്യാന്‍മറിലെ സൈനിക അട്ടിമറിക്കു പിന്നാലെ സൈന്യത്തിന് കർശന താക്കീതുമായി യുഎസ് ഭരണകൂടം. മ്യാന്‍മറിലെ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പിന്മാറിയില്ലെങ്കില്‍ നടപടിയെന്നും യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് മ്യാന്‍മറില്‍ പട്ടാളഭരണവും അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചതിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഓങ് സാൻ സൂചി, വിന്‍ മയന്റ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെ ഉടൻ വിട്ടയച്ചില്ലെങ്കിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും യുഎസ് മ്യാൻമർ സൈന്യത്തിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മ്യാൻമർ‌ ദേശീയ നേതാവും സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവുമായ ഓങ് സാൻ സൂചി (75), പ്രസിഡന്റ് വിന്‍ മയന്റ്, ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ ലീഗ് ഫോര്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം പാൻ താർ മൈന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിലായത് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് രംഗത്തെത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റെന്നാണ് സൈന്യം പറയുന്നത്. സൈനികനീക്കം പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാര്‍ലമെന്റ് ചേരാനിരിക്കെയാണ്.



മ്യാൻമറിൽ നവംബറിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെയോ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഏതൊരു നീക്കത്തെയും അപലപിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ജെൻ സാക്കി പറഞ്ഞു. സൈന്യം അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും ജെൻ സാക്കി പറഞ്ഞു.

നവംബറിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണക‌ക്ഷിയായ ഓങ് സാൻ സൂചിയുടെ നാഷനൽ ലീഗ് ഫോർ ഡമോക്രസി (എൻഎൽഡി) വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 476 സീറ്റിൽ 396 സീറ്റും സൂചി നേടി. വെറും 33 സീറ്റ് മാത്രമുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ യുഎസ്ഡിപി ഈ വിജയം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അട്ടിമറി നടന്നുവെന്ന ആരോപണം യുഎസ്ഡിപി സജീവമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മ്യാൻമറിൽ സൈനിക അട്ടിമറി നടന്നിരിക്കുന്നത്. 50 വർഷം നീണ്ട സൈനിക ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് 2015 ലാണ് എൻഎൽഡി അധികാരത്തിലെത്തിയത്.



English Summary: US Warns Of Response After Myanmar's Military Detains Officials