പെട്രോൾ, ഡീസൽ, മദ്യത്തിന് സെസ്; ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയാത്ത ‘മറിമായം’

കോട്ടയം ∙ അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് സെസ് അഥവാ ‘എഐഡിസി’ എന്ന പേരിൽ പെട്രോൾ ലീറ്ററിന് 2.5 രൂപയും ഡീസൽ ലീറ്ററിന് നാലു രൂപയും സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം അൽപം ഉൾക്കിടിലത്തോടെയാണ് രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ധന ഉപഭോക്താക്കൾ കേട്ടത്. പെട്രോൾ വില കുതിച്ചുകയറുന്ന സമയമായതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ചും. പെട്രോൾ വില കേന്ദ്ര തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ലീറ്ററിന് 86 രൂപയായപ്പോൾ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ ലീറ്ററിന് 93 രൂപയെത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ പുതിയ സെസിന്റെ ഭാരം ഉപഭോക്താക്കൾക്കുണ്ടാകാതെ നോക്കും എന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കൂടി തൊട്ടുപിന്നാലെ വന്നതോടെ ആശ്വാസത്തിനൊപ്പം അതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു. ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാത്ത പെട്രോളിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാന എക്സൈസ് തീരുവ(ബേസിക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അഥവാ ബിഇഡി) 2.98 രൂപയായിരുന്നതും സ്പെഷൽ അഡീഷനൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി(എസ്എഇഡി) 12 രൂപയെന്നതും യഥാക്രമം 1.4 രൂപയായും 11 രൂപയായും കുറച്ചതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.

ഇതുപോലെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഡീസൽ ലീറ്ററിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാന എക്സൈസ് തീരുവ 4.83 രൂപയെന്നത് 1.80 രൂപയായും സ്പെഷൽ അഡീഷനൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലീറ്ററിന് ഒൻപതു രൂപയെന്നത് എട്ടു രൂപയാക്കിയും കുറച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പെട്രോളിന് മൊത്തം എക്സൈസ് തീരുവ, പുതിയ സെസിനൊപ്പം എസ്എഇഡി, ബിഇഡി എന്നിവ കൂട്ടിയാലും പഴയതുപോലെ ലീറ്ററിന് 14.9 രൂപയെന്ന നിലയിലും ഡീസലിന് 13.8 രൂപയെന്ന നിലയിലും(മുൻപത്തേത് 13.83 രൂപ) നിലനിർത്താനായി.

മദ്യത്തിലും തത്തുല്യമായ രീതിയിലാണ് സെസിന്റെ ബാധ്യത മറികടന്നത്. മദ്യത്തിന് 150 % അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അത് 50 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചതിനൊപ്പം അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് സെസ് 100 ശതമാനം എന്ന നിലയിൽ ഈടാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഉപഭോക്താവിന് ‘കുടി’വെള്ളത്തിൽ അധിക ബാധ്യതയും ഒഴിവായി.

English Summary: Why agri cess on petrol, diesel will not affect common man