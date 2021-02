വനപാലകർക്കുനേരെ വേട്ടനായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിട്ടു; മൂന്നു പേർ പിടിയിൽ

താമരശ്ശേരി∙ കാട്ടിൽ വനപാലകർക്കുനേരെ സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ വേട്ടനായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിട്ട നായാട്ടുസംഘത്തിലെ മൂന്നു പേർ പിടിയിൽ. കാട്ടിനുള്ളിലെ സംഭവസ്ഥലത്ത് പ്രതികളുമായി പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പു നടത്തുന്നതായാണ് പൊലീസും ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസറും അറിയിച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് ഉൾവനത്തിലായതിനാൽ രാത്രി വൈകിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പൂവാറംതോട് കയ്യാലക്കകത്ത് വിനോജ്(37), ഹരികൃഷ്ണൻ (34), ജിതേഷ് പെരുമ്പൂള (36) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായതെന്നാണ് സൂചന.

കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ പൂവാറൻതോട് തമ്പുരാൻകൊല്ലി വനാതിർത്തിയിൽ ജനുവരി 21നു അതിരാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കാട്ടുപോത്തിനെ വേട്ടയാടി ഉണക്കിയ ഇറച്ചി വീതം വച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംഘത്തെ പിടികൂടാനാണ് വനപാലകർ ശ്രമിച്ചത്. ഇവർക്കുനേരെ മൂന്നു വേട്ടനായ്ക്കളെ അഴിച്ചു വിട്ട് ‘ക്യാച്ച് ദെം’ എന്നലറിയതു കേട്ടതായി വനപാലകർ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. സമീപകാലത്ത് തിയറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞോടിയ ‘പുലിമുരുകൻ’, ‘മധുരരാജ’ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ വേട്ടനായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിട്ട് എതിരാളികളെ തുരത്തുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനു സമാനമായ രീതിയിലാണ് വേട്ടനായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിട്ട് നായാട്ടുസംഘം രക്ഷപ്പെട്ടത്.



പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കക്ക്യാനി ജിൽസിന്റെ പന്നി ഫാമിനോടു ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു കാട്ടുപോത്തിന്റെ ഉണക്കിയ 50 കിലോ ഇറച്ചി, രണ്ടു തോക്കുകൾ, 18 തിരകൾ, 5 വെട്ടുകത്തി, മഴു, വടിവാൾ, 2 ചാക്ക് വെടിമരുന്ന്, ഈയം, ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. ജിൽസിന്റെ ജീപ്പും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പ് ജീപ്പിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.



പൂവാറംതോട് കയ്യാലക്കകത്ത് വിനോജ്, കക്ക്യാനിയിൽ ജിൽസൻ, പൂവാറംതോട് കയ്യാലക്കകത്ത് വിനോജ്, പെരുമ്പൂള ബേബി, ജെയ്സൻ പെരുമ്പൂള, വിജേഷ് പെരുമ്പൂള എന്നിവരും കണ്ടാലറിയാവുന്ന മറ്റൊരാളുമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. വനപാലകർ അതിർത്തി കമ്പിവേലി ചാടി പുറത്തു കടന്നതിനാൽ നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റില്ല.



വിവരം അറിഞ്ഞു തിരുവമ്പാടിയിൽനിന്നു തോക്കുമായി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും പ്രതികളും നായ്ക്കളും കാട്ടിലേക്കു കടന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു. നേരത്തെ നായാട്ടു നടത്തി ഇറച്ചി എടുത്തതിനു ശേഷം ബാക്കി ഉണക്കി വീതം വയ്ക്കുകയായിരുന്ന ഇവർ സ്ഥിരം നായാട്ടു സംഘമാണെന്നാണ് സൂചന.



