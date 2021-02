അന്റിജനോ ആർടിപിസിആറോ? കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായോഗികം ഏത്?

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനായി ആർടിപിസിആർ പരിശോധന കൂട്ടണമെന്നാണു സർക്കാർ നിർദേശം. എന്നാൽ, റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധന നയം ശരിയാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ, കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ വൈറസ് ബാധിതരെ കണ്ടെത്താൻ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. കോവിഡ് മൂലമുള്ള മരണം കുറയ്ക്കാനും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഏകദേശം ഒരേ നിരക്കിൽ നിലനിർത്താനും ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റാണോ, ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റാണോ കൂടുതൽ പ്രായോഗികം?



കുറഞ്ഞ ചെലവിലും സമയത്തിലും ഫലം ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ആന്റിജൻ പരിശോധനയുടെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ, കൃത്യത കുറവാണ്. ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് ചെലവും സമയവും കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ, കൃത്യത കൂടുതലും.



ഗർഭിണിയാണോയെന്ന് അറിയാനായി പ്രെഗ്‌നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്താറില്ലേ. ഏറ്റവും കൃത്യതയുള്ള പരിശോധന ഫലങ്ങളിലൊന്നാണിത്. മൂത്രത്തിൽ ഹ്യൂമൻ കോറിയാണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പൻ (എച്ച്സിജി) എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ കിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഹോർമോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിറ്റിൽ 2 വര കാണും. ഇതു തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല. കാരണം, ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എച്ച്സിജി ഹോർമോൺ ശരീരം ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.



എന്നാൽ, ഇതുപോലെ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള കൃത്യതയുള്ള പരിശോധന ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു വ്യത്യസ്ത പരിശോധന രീതികളെ ആശ്രയിക്കുക മാത്രമേ വഴിയൂള്ളൂ.



ആർടിപിസിആർ, ആന്റിജൻ എന്താണു വ്യത്യാസം?



കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം: ആന്റിജൻ കണ്ണു കൊണ്ടു നോക്കുന്നതു പോലെയാണെങ്കിൽ ആർടിപിസിആർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിസൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതു പോലെയാണ്. കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാത്ത അതിസൂക്ഷ്മ അണു പോലും മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാം.



ആർടിപിസിആറിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ഒരാളിന്റെ ശരീരത്തിൽ 42 ദിവസം വരെ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിലൂടെ വൈറസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, പരമാവധി 7–8 ദിവസത്തിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തിയാലേ വൈറസ് കണ്ടെത്താനാകൂ.

∙ ആർടിപിസിആർ: റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്‌ഷൻ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ആർടിപിസിആർ. പേരു പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം സങ്കീർണമാണ് ഈ പ്രക്രിയ. ഒരാളിന്റെ മൂക്കിലെയോ, തൊണ്ടയിലെയോ സ്രവമാണു പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ സ്രവത്തിൽ വൈറസിന്റെ ആർഎൻഎ ഉണ്ടോയെന്നാണു കണ്ടെത്തേണ്ടത്. കൊറോണ വൈറസിന് ഡിഎൻഎ ഇല്ല, ആർഎൻഎ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഈ പരിശോധന സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറുന്നത്. ആദ്യം വൈറസിന്റെ ആർഎൻഎയെ ‘റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്‌ഷൻ’ എന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചു ഡിഎൻഎ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ആർഎൻഎയെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനോ (ആംപ്ലിഫൈ), പകർത്താനോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്.



പിന്നീട് റിയൽടൈം പിസിആർ മെഷിനിലൂടെ ഈ ഡിഎൻഎയെ പല മടങ്ങുകളാക്കി വർധിപ്പിക്കും. ഒട്ടേറെത്തവണ ചൂടാക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 35 ആവർത്തികൾ വരെ ഈ പ്രക്രിയ നീണ്ടു നിൽക്കാം. ഓരോ തവണയും ഡിഎൻഎ സാന്നിധ്യം തത്സമയം പരിശോധിച്ച് വൈറസിന്റെ അളവ് വിലയിരുത്തും. അങ്ങനെ അതീവ കൃത്യതയുള്ള ഫലമാണ് ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരാളിലെ അണുബാധ എത്രത്തോളം തീവ്രമാണെന്നു വരെ ഇതുവഴി കണ്ടെത്താം.



∙ ആന്റിജൻ: പ്രെഗ്‌നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് മാതൃകയിലുള്ള ആന്റിജൻ കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണു പരിശോധന. മൂക്കിലെ സ്രവമാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക. ടെസ്റ്റ് കിറ്റിലെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് മൂന്നു തുള്ളി സ്രവം ഒഴിക്കും. കിറ്റിൽ 2 വരകളുണ്ട്. 1. കൺട്രോൾ ലൈൻ. 2. ടെസ്റ്റ് ലൈൻ. ഇതിൽ കൺട്രോൾ ലൈനിൽ മോണോക്ലോനൽ ആന്റി ചിക്കൻ ഐജിവൈ ആന്റിബോഡി പൂശിയിരിക്കും. ടെസ്റ്റ് ലൈനിൽ മോണോക്ലോനൽ ആന്റി സാർസ് കോവ് 2 ആന്റിബോഡിയും പൂശും. സ്രവത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ആന്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ (കൊറോണ വൈറസിനെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ വലയത്തിലാണ് ഈ ആന്റിജൻ ഉണ്ടാവുക) മോണോക്ലോനൽ ആന്റി സാർസ് കോവ് 2 ആന്റിബോഡി ഇതിനെ പിടികൂടും. വരയുടെ നിറം മാറുകയും ചെയ്യും.

കേരളത്തിലെ പരിശോധന

ജനുവരി 31 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 27,65,823 ആർടിപിസിആർ പരിശോധനകളാണു നടത്തിയത്. ഇതിൽ 3,19,629 പരിശോധനകൾ പോസിറ്റീവായി. അതേസമയം 63,91,264 റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിൽ 5,82,593 എണ്ണം പോസിറ്റീവായി. 42,800 സിബിനാറ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിൽ 3630 എണ്ണവും 3,44,619 ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിൽ 23,159 എന്നിങ്ങനെയും പോസിറ്റീവായി. സിബിനാറ്റും ട്രൂനാറ്റും ആർടിപിസിആർ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകൾ തന്നെയാണ്.

മൊത്തം പരിശോധനകളിൽ 66% ആന്റിജൻ പരിശോധനകളാണ്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ കേസുകളിൽ 62.6% കണ്ടെത്തിയതും ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലൂടെയാണ്. ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് (ടിപിആർ) 10.9% ആണെങ്കിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ ടിപിആർ 9.1% ആണ്.

പ്രായോഗികം ഏത്?

കൃത്യതയിൽ ആർടിപിസിആർ ആണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ, ഫലം ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസം, ചെലവ്, പരിശോധന യന്ത്രങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവയാണ് ആർടിപിസിആറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ. എന്നാൽ, ആന്റിജനിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളില്ല– ഫലം എളുപ്പം ലഭിക്കും, ചെലവ് കുറവ്, യന്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ, കൃത്യത കുറയും.

ഒരു സാംപിളിൽ വൈറസ് ഉണ്ടോയെന്നു കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തിൽ അണുബാധയുണ്ടോയെന്ന് ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നതാണു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. അതിനു സാധിക്കുക വ്യാപകമായ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലൂടെയാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരം. മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദം ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയേക്കാൾ ആന്റിജൻ പരിശോധനയാണെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നു.

രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രായോഗിക ആന്റിജൻ

വലിയ സമൂഹത്തിൽ അണുബാധ കണ്ടെത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രായോഗികമായത് ആന്റിജൻ പരിശോധന രീതിയാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനും ഐഎംഎ കൊച്ചി മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറയുന്നു. കൂടുതൽ പേരിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്താം. ഫലം വേഗം ലഭിക്കും. അതുവഴി പോസിറ്റീവായവരെ വേഗത്തിൽ ഐസലേറ്റ് ചെയ്യാം. അവരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നയാളുകളെയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാം.

എന്നാൽ, ആർടിപിസിആർ രീതിയാകുമ്പോൾ ഫലം വരാൻ താമസിക്കും. അതുവരെ ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്നില്ല. അവർ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അവർ വൈറസ് എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൃത്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ആന്റിജനും ആർടിപിസിആറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആർടിപിസിആർ സൂക്ഷ്മമാണ്. പരിശോധന ഫലത്തിലും അതു പ്രതിഫലിക്കും. എന്നാൽ, കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുകയും, പോസിറ്റീവായ ആളുകളെ ഐസലേറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണു പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം.

രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരാളിന്റെ മൂക്കിലെ സ്രവത്തിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നടത്തുന്ന ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ കൃത്യമായി അതു കണ്ടെത്താനും കഴിയും. ഒരാളിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളപ്പോഴാണ് അയാൾ അപകടകാരിയാകുക. ഇത്തരം അപകടകാരികളായ വൈറസ് വാഹകരെ എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലൂടെ കഴിയും. അതുവഴി വൈറസ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കിറ്റ് നിലവാരമുള്ളതാകണം– ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറഞ്ഞു.

ഫെലുദയും ആന്റിജനും ഒന്നല്ല

നല്ലതും കൃത്യതയുള്ളതും ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോ. പത്മനാഭ ഷെണായി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരം പറയാനാകില്ല. 2 പരിശോധനകൾക്കും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എളുപ്പത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നത് ആന്റിജൻ പരിശോധനയുടെ ഗുണമാണ്. കൃത്യതയുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്നത് ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയുടെ ഗുണവും. രാവിലെ സാംപിൾ നൽകിയാൽ‌ വൈകിട്ട് ഫലം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ പിസിആർ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതു തന്നെയാണു നല്ലത്. എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പിസിആർ ടെസ്റ്റുകൾക്കു വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഒരുക്കുയെന്നതു ശ്രമകരമാണ്.

ലോകത്തു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫെലുദ പോലെയുള്ള ക്രിസ്പാർ (ക്ലസ്റ്റേഡ് റെഗുലേർലി ഇന്റർസ്പേയ്സ്ഡ് ഷോർട് പാലിൻഡ്രോമിക് റിപ്പീറ്റ്സ്) സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത്. ഫെലുദ പരിശോധന പിസിആറിനോളം തന്നെ കൃത്യതയുള്ളതാണ്. ആന്റിജൻ പരിശോധന അങ്ങനെയല്ല. അത് കൊണ്ടുതന്നെ ഫെലുദായൂം ആന്റിജനും ടെസ്റ്റുകളും ഒരുപോലെ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃത്യതയിൽ വളരെ അധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.

ഇരുപതോളം ആന്റിജൻ കിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ട്. നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആന്റിജൻ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതു വഴി സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടേറെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ തെറ്റായി വന്നു. ആ കിറ്റുകൾ തിരിച്ചയയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നു. മികച്ച നിലവാരമുള്ള, കൃത്യതയുള്ള ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധന നടത്താൻ കഴി‍യണം. പിസിആർ ടെസ്റ്റുകൾക്കു വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതു വരെ നമുക്ക് ആ ആന്റിജൻ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധന വർധിപ്പിക്കാനാവും – ഡോ. പത്മനാഭ ഷെണായി പറഞ്ഞു.

