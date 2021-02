ഒടുവിൽ മാനസാന്തരം..സൗഹൃദം തുടരും; ബെന്യാമിൻ, ശബരീനാഥൻ എംഎൽഎ

പത്തനംതിട്ട ∙ മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന ആ വഴക്കിന് അങ്ങനെ പരിസമാപ്തിയായി. രണ്ടാളും താമസിയാതെ കൈപിടിച്ചു സൗഹൃദം പുതുക്കും. വഴക്കു തീർന്നെന്ന് ഇരുവരും പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയും. കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ എംഎൽഎയും പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിനും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയാണു ബെന്യാമിൻ തന്നെ നടത്തിയ ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എംഎൽഎയും എഴുത്തുകാരനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉശിരൻ വാക് പയറ്റു നടന്നത്. തർക്കത്തിനിടയിൽ ബെന്യാമിൻ നടത്തിയ ഒരു പദപ്രയോഗം പിന്നീടു സോഷ്യൽമീഡിയ ഏറ്റെടുക്കുകയും ശബരീനാഥിനെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള ആയുധമായി മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ശബരിനാഥന്റെ വ്യക്തിപരമായ പോസ്റ്റുകൾക്കു കീഴെ വരെ ആ പദപ്രയോഗം കടന്നുചെല്ലുകയും അപമാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബെന്യാമിൻ സോഷ്യൽമീഡിയയോട് േമലാൽ ആ പദപ്രയോഗം നടത്തരുതെന്നും ശബരിയോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർവ്യാജം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



ബെന്യാമിന്റെ മനസ്സു തുറക്കൽ അതിയായി സന്തോഷിപ്പിച്ചുവെന്നും ‘മാപ്പ്’ എന്ന രണ്ടക്ഷരം രണ്ടു മനസ്സുകളെ മോചിപ്പിച്ചുവെന്നും ശബരിനാഥൻ പ്രതികരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട കുളനടയിലെ ബെന്യാമിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇരു കുടുംബങ്ങളും ചേർന്നെടുത്ത കുടുംബചിത്രം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചുാണ് ശബരീനാഥൻ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചതായി അറിയിച്ചത്.



∙ ബെന്യാമിൻ പറയുന്നു



‘ശബരിയുടെ രാഷ്ടീയ നിലപാടുകളോടുള്ള വിയോജിപ്പ് ഇനിയും തുടർന്നേക്കാം. അത് ഉറക്കെ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാലത് ചുമ്മാതെ കളിപ്പേരുകൾ വിളിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങരുത്. ഞാൻ നടത്തിയ പരാമർശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലേക്കും കടന്നുചെന്നു വിഷമിപ്പിച്ചു. ഇനിയെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. ഒട്ടും മനപൂർവമല്ലാതെ നടത്തിയ ആ പരാമർശം ശബരിയെപ്പോലുള്ള ഒരു സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനെ പരിഹസിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഞാനതിൽ നിർവ്യാജം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്നെ വായിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ദയവായി എന്റെ അഭ്യർഥന പിന്തുടരണം.’

∙ ശബരീനാഥൻ പറയുന്നു



‘രാഷ്ട്രീയവിവാദത്തിൽ അനുചിതമായ ചില വാക്കുകൾ ബെന്യാമിനിൽ നിന്നുണ്ടായത് എന്നെ ഉലച്ചിരുന്നു. വളരെ സവിശേഷമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തി ബന്ധത്തെയും അത് സാരമായി ബാധിച്ചു. ബെന്യാമിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ എന്റെ ഭാര്യ ദിവ്യയ്ക്കും വിഷമമായി. അന്നത്തെ എന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ബെന്യാമിനെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഖേദിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആ ഓർമകൾ മായ്ച്ചുകളയുവാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിൽ ആത്മാർഥമായി പങ്കുചേരുകയാണ്’.

